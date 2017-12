Neuf joueuses de rugby des Condors sont allées jusqu'en demi-finale à New York

Le samedi 25 novembre dernier, une équipe formée de neuf joueuses de rugby des Condors du Cégep Beauce-Appalaches a participé, à New York, à l'un des plus importants tournois de rugby à sept des États-Unis, le « New York Sevens », où elle se sont rendues jusqu'en demi-finale.

Inscrites dans la catégorie « sociale », regroupant des équipes adultes souvent composées d'anciennes joueuses collégiales et universitaires, les Beauceronnes étaient présentes dans cette catégorie aux côtés de quinze autres équipes en provenance du Québec et de plusieurs États américains tels que le Connecticut, le Maryland, le Massachusetts ou encore l'État de New York.

Après avoir remporté son premier match 7 à 5 face à Toronto grâce à un essai marqué par Alexandra Poirier, l'équipe beauceronne s'est inclinée par la suite lors de son deuxième match, perdu 15 à 10. Les joueuses du Cégep se sont qualifiées malgré tout pour la demi-finale, où elles ont perdu 22 à 10.

« Nous avons vécu une belle expérience. Le voyage en groupe a solidifié les liens entre nous et nous a permis de mieux nous connaître. Nous avons aussi profité de l'occasion pour visiter la ville de New York », a mentionné Mireille Flamand, l'une des joueuses des Condors.

Rappelons que les matchs du tournoi étaient d'une durée d'une quinzaine de minutes, le rugby à sept étant plus rapide que celui à quinze, auquel sont plus habituées les joueuses des Condors.