La septième édition du THF Saint-Georges continue d’attirer les foules

Pour sa septième édition, qui se tiendra du 27 au 29 avril, le Tournoi de hockey féminin Desjardins continuera de faire parler de lui.

Alors que la période d’inscription a débuté il y a quelques jours, 38 équipes sont déjà inscrites. Un maximum de 44 clubs sera accepté et ils peuvent s’inscrire au http://www.thfst-georges.com/ dans le volet « Règlements et formulaire d’inscription ». C’est également possible d’appeler Diane Bélanger au 418.227.9766.

Au moment d’écrire ces lignes, les catégories « C » et « Participation » sont complètes, mais il reste encore de la place dans les sections « A open » et « B ».

Les parties se dérouleront au Centre sportif Lacroix-Dutil et à l’aréna de Beauceville. Présidente d’honneur l’an passé, l’organisation ne pouvait confirmer si Marie-Philip Poulin sera de retour cette année puisqu’il s’agit d’une année olympique. Très attachée à sa région, elle pourrait être de retour cette année.

Chacune des équipes prendra part à un minimum de trois rencontres d’une durée de 50 minutes.