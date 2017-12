Le Défi-Santé Nouvelle-Beauce se tourne vers le Fat bike

Pour son édition de 2018, le Défi-Santé Nouvelle-Beauce Jean Coutu a décidé de se tourner vers le Fat bike.

Cette nouvelle discipline, très populaire depuis quelques années, fait maintenant son apparition dans l’un des deux triathlons offerts à la population, qui se tiendra le 11 février.

D’une part, il y aura la course à pied d’une distance de 5 km, de 6 km en Fat bike et 2,5 km en raquettes. D’autre part, notons une course à pied de 5 km, 7,5 km de ski de fond et 2,5 km en raquettes.

Le départ se fera à 10 h au Centre Caztel et il est possible de s’inscrire en solo (homme, femme), équipe ouverte et équipe corporative. Un circuit de course de 5 km est toujours offert cette année, tout comme un circuit de marche principalement offert dans les sentiers du Domaine Taschereau – Parc Nature, d’une distance de 5 km. Ces deux épreuves sont offertes en trois catégories, soit 25 ans et moins (homme ou femme) 26 à 39 ans et 40 ans et plus (homme ou femme).

Nicole Bélanger, une jeune femme résidente de la municipalité de Scott, sera la porte-parole. « L’important quand on apporte des changements, c’est la raison qui nous motive, l’objectif qu’on se fixe. Trop souvent, les gens s’attardent au poids affiché sur la balance. Être bien dans sa peau et dans sa tête, sont la meilleure raison pour bouger », a fait part Mme Bélanger.

Cette dernière accompagne, soutient et encourage les gens à apporter des changements dans leur quotidien afin de les diriger vers un mode de vie actif.

Des arrêts dans différentes municipalités

Comme l’an passé, il sera possible de visiter les quatre coins de la MRC en participant aux fêtes familiales organisées en collaboration avec les municipalités, soit Vallée-Jonction, Sainte-Marie, Saint-Bernard, Saint-Isidore, Saint-Elzéar et Frampton.

Défi des podomètres

Du 1er au 30 avril se tiendra le Défi des podomètres, qui consiste à marcher le plus souvent possible afin de cumuler le plus grand nombre de pas en 30 jours.

Afin de calculer le nombre de pas effectués, il sera possible de se servir de l’outil « Équivalents de pas pour une activité donnée », qui sera disponible sur le site internet du Défi-Santé Nouvelle-Beauce.