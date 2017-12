Malgré les blessures, Marie-Michèle Gagnon continue de parcourir le globe

Malgré sa blessure à Lake Louise la semaine dernière et les risques du ski alpin, Marie-Michèle Gagnon, continue de parcourir le monde.

Lorsqu’on a demandé à Marie-Michèle Gagnon combien de pays elle a visités au cours de la dernière année, elle a eu besoin de quelques secondes de réflexion.

« Une quinzaine peut-être », a lancé la skieuse originaire de Lac-Etchemin.

Quelques secondes avant de répondre, elle a tenté de dresser la liste de ses dernières destinations, mais elle en avait trop à se souvenir.

« Pendant notre entraînement, j’ai été en Argentine et au Chili. Cet automne je suis passé par l’Autriche, l’Italie et la Suisse d’un seul coup », a-t-elle tenté de résumer.

Âgée de 28 ans, son sport de prédilection lui a permis de faire le tour du monde. Ou presque.

Depuis que le nouvel entraîneur Manuel Gamper s’occupe de l’équipe canadienne, ce dernier aime que sa troupe bénéficie de quelques jours de congés avant les compétitions. Par conséquent, les athlètes peuvent visiter davantage. Les compétitions se déroulant généralement les fins de semaine, l’équipe canadienne quitte rapidement après les courses pour mettre le cap sur sa prochaine compétition.

À travers les nombreux kilomètres qu’elles parcourent ensemble, les athlètes ont tissé de belles relations d’amitié.

« Elles resteront mes meilleures amies jusqu’à la fin des temps », a imagé Marie-Michèle. D’ailleurs, elle a fait savoir que certaines athlètes retraitées depuis quelques années figuraient toujours parmi ses meilleures amies.

Lorsque les filles de l’équipe canadienne se promènent aux quatre coins du monde, elles arborent les couleurs de leur pays. « On est toujours fières d’avoir notre manteau sur le dos et les gens nos abordent très souvent, a souligné la skieuse. On réalise que les gens aiment bien le Canada. »