Maxime Cliche marque le but gagnant du Giovannina contre Montmagny

Le Giovannina de Sainte-Marie a affronté le Décor Mercier de Montmagny lors du dimanche 3 décembre dernier, en après-midi. Le match disputé à l'aréna de Montmagny entre ces deux équipes de la Ligue de hockey Côte-Sud s'est soldé par la marque de 5 à 4 pour les visiteurs.

Ce sont les joueurs de Montmagny qui ont inscrit le premier but en avantage numérique la fin de semaine dernière. Quelques minutes plus tard, Sainte-Marie a répliqué et a créé l’égalité. La première période s'est terminée au compte de 1 à 1.

Le même scénario s'est produit en seconde période alors que Jean-Christophe Laflamme du Décor Mercier et Samuel Landry du Giovannina ont inscrit leur deuxième but de la rencontre, pour ainsi créer l’égalité 2 à 2.

En troisième période, Samuel Landry, de Sainte-Marie, a inscrit son troisième filet de la rencontre. Quelques minutes plus tard, Jean-François Plourde du Décor Mercier a de nouveau créé l’égalité en inscrivant un but en avantage numérique.

La formation beauceronne a ensuite tenté de reprendre les devants. Montmagny ne s'est toutefois pas laissé faire. Un but de la part de chaque équipe plus tard, les équipes ont dû se rendent en prolongation afin de déterminer l’issue de cette partie.

C’est finalement le joueur Maxime Cliche, de Sainte-Marie, qui a marqué le but gagnant, permettant ainsi à son équipe de remporter la partie.

Précisons que les marqueurs pour Sainte-Marie ont été Samuel Landry (trois buts), Maxime Cliche (un but, deux aides) et Guillaume Ouellet (un but et une aide).

Du côté du Décor Mercier de Montmagny, Jean-Christophe Laflamme a inscrit deux buts, Jean-François Plourde a récolté un but et une aide, alors que Mikael Jalbert a compté un but.

Rappelons que lors du dernier affrontement entre les deux équipes, le Giovannina a défait le Décor Mercier par la marque de 8 à 6 à Montmagny.

Guillaume Ouellet s’était démarqué en récoltant deux buts et deux aides, qui lui ont permis de recevoir la première étoile de la semaine dans la ligue, et du côté de Montmagny, les attaquants Jason Vaillancourt et Étienne Minville avaient marqué deux fois chacun contre Marc-André Huppé.

Le prochain match qui sera disputé par l'équipe beauceronne aura lieu ce soir, vendredi le 8 décembre, contre les Éperviers de Saint-Charles dès 21 h à l'aréna de Sainte-Marie.