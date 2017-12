La communauté sportive de la Beauce bénéficie de financement de l’URLS-CA

L’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches a distribué un montant total de 40 701 $ au sein de la communauté sportive régionale dernièrement.

À lire également :

En tout, ce sont 35 clubs sportifs qui ont déposé une demande d’aide financière auprès de l’URLS-CA, ce qui permettra à 60 entraîneurs de transmettre leurs connaissances aux jeunes athlètes, dans 22 sports distincts.

« Grâce à ce financement, les entraîneurs des clubs sportifs locaux de notre région pourront bénéficier d’une aide financière supplémentaire pour l’engagement des entraîneurs, explique l’agente de développement en sport de l’URLS-CA, Sabrina Bilodeau.

« Le soutien à l’encadrement des athlètes étant primordial pour le développement de ceux-ci, ce soutien financier devient un atout pour encourager ces ressources humaines qui sont parfois bénévoles au sein des différents clubs sportifs », ajoute-t-elle.

Voici une liste non-exhaustive de clubs sportifs de la Beauce qui ont reçu une aide financière de la part de l’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches :

L'Association de tennis et racquetball mineur de Saint-Georges :

L'entraîneur Richard Dulac a reçu une somme de 751,23 $.

L'entraîneur Jean-Phillipe Deblois a reçu une somme de 618,66 $.



: L'entraîneur Richard Dulac a reçu une somme de 751,23 $. L'entraîneur Jean-Phillipe Deblois a reçu une somme de 618,66 $. Le Club de natation régional de Beauce :

L'entraîneur Ousseynou Mbaye a reçu une aide financière de 552,38 $.



: L'entraîneur Ousseynou Mbaye a reçu une aide financière de 552,38 $. Le Club Vachon Subaru Beauce (cyclisme) :

L'entraîneur Jimmy Rancourt a reçu une somme de 265,14 $.



(cyclisme) : L'entraîneur Jimmy Rancourt a reçu une somme de 265,14 $. Les Dragons de la Beauce-Etchemin (football) :

L'entraîneur Carl Dallaire a reçu une somme de 751,23 $.



(football) : L'entraîneur Carl Dallaire a reçu une somme de 751,23 $. Judo Beauce :

L'entraîneur Martin Beaulieu a reçu une somme de 662,85 $.



: L'entraîneur Martin Beaulieu a reçu une somme de 662,85 $. Le Club de volleyball élite de Beauce :

L'entraîneur Stéphane Dupuis a reçu une somme de 751,23 $.

L'entraîneur Jacques Lapierre a reçu une somme de 618,66 $.



: L'entraîneur Stéphane Dupuis a reçu une somme de 751,23 $. L'entraîneur Jacques Lapierre a reçu une somme de 618,66 $. Les Élites Beauce-Appalaches (hockey) :

L'entraîneur Simon Larouche a reçu une somme de 662,85 $.

L'entraîneur Maxime Joyal a reçu une somme de 662,85 $.



(hockey) : L'entraîneur Simon Larouche a reçu une somme de 662,85 $. L'entraîneur Maxime Joyal a reçu une somme de 662,85 $. Club de gymnastique artistique Voltige :

L'entraîneur Richard Fournier a reçu un montant de 684,95 $.

L'entraîneure Roxane Bérubé a reçu une somme de 640,76 $.



: L'entraîneur Richard Fournier a reçu un montant de 684,95 $. L'entraîneure Roxane Bérubé a reçu une somme de 640,76 $. Club d'haltérophilie Les Dragons de la polyvalente de Saint-Georges :

L'entraîneur André Rodrigue a reçu une somme de 486,09 $.

L'entraîneur Richard Jolicoeur a reçu un montant de 662,85 $.

Accréditée et soutenue financièrement par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, l’URLS-CA, fondée en 1988, s’engage à répondre aux besoins des divers acteurs en loisir et en sport de la Chaudière-Appalaches dans le respect de ses particularités.