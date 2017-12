Jonathan Laberge tranche le débat en prolongation

Jonathan Laberge a procuré une cinquième victoire en 16 rencontres au Cool Fm hier soir (8 décembre) en inscrivant le but victorieux en prolongation pour vaincre les Éperviers de Sorel-Tracy 4 à 3. La partie était disputée au Centre sportif Lacroix-Dutil.

Il s’agissait de son huitième filet cette saison, un sommet pour la formation de Saint-Georges.

« Jonathan a procuré la victoire à notre équipe sur une belle pièce de jeu de Jean-Sébastien Bérubé », a louangé l’entraîneur-chef du Cool Fm, Mario Roy.

Le Cool Fm n’avait pas sauté sur la glace depuis le 24 novembre. « On a connu un lent départ en raison de notre inactivité », a constaté Roy, qui a tout de même vu sa troupe retourner au vestiaire avec une égalité de 1 à 1 après le premier tiers grâce au but de Mario Jr Boilard.

« On a connu une deuxième période plus équilibrée, mais les Éperviers ont tout de même pris les devants 3 à 1, a résumé Roy. Avec beaucoup de caractère et de détermination, on a été en mesure de créer l’égalité. »

Alexandre Labonté et David Poulin ont été les buteurs pour les locaux lors de cet engagement.

Belle performance de Mathieu Dugas

Avant cette rencontre, le gardien Adam Russo avait signé les cinq victoires de la saison du Cool Fm. En repoussant 40 rondelles, Mathieu Dugas a réalisé son premier gain de la campagne, recevant la troisième étoile de la soirée.

« Mathieu a connu tout un match », était heureux de dire Roy à propos de l’homme masqué.

Prochains matchs

Le Cool Fm sera à Trois-Rivières vendredi prochain (15 décembre) pour affronter les Draveurs à 20 h. Le lendemain, le Marquis de Jonquière sera en ville à 20 h.

Au moment d’écrire ces lignes, les Draveurs occupent la dernière place du classement général tandis que le Marquis, lui, la première.

Le Cool Fm est installé à l’avant-dernier échelon, soit le cinquième rang.