Une saison faite de hauts et de bas pour Raphaël Lessard

Malgré ses 16 ans, Raphaël Lessard fait preuve de maturité lorsqu’il parle de sa saison qui vient de se terminer.

À peine revenu de sa dernière course, celle à Pensacola, en Floride, où il a terminé au neuvième rang, le jeune pilote nous a accueillis dans la maison de ses parents, à Saint-Joseph, au début de la semaine.

« On a connu des hauts et des bas, mais on ne peut pas faire grand-chose à propos de ça », a-t-il dit d’entrée de jeu. Cette saison, il a connu quelques courses où il n'a pas été en mesure de franchir la ligne d'arrivée.

Par exemple, cette mauvaise séquence de trois courses consécutives où il a été contraint à l’abandon du 23 septembre au 8 octobre.

« Quand on ne termine pas une course, c’est comme si tous nos efforts tombaient à l’eau, a-t-il illustré. On essaie quand même de garder la tête haute tout en se disant qu’il va avoir du positif prochainement. »

Lors de son entrevue, il est revenu sur sa dernière course alors que son ancien coéquipier, Chase Purby, a percuté sa voiture à quelques reprises, et ce, volontairement.

« Je ne sais pas s’il avait quelque chose contre notre équipe, mais ce n’était pas très beau. Heureusement, on a réussi à revenir avec la neuvième position. »

En revanche, il a aussi connu de beaux moments comme sa première place au Hickory Motor Speedway et sa pole position lors des qualifications au Bristol Speedway de Bristol, en mai.

« Ce sont de beaux moments qui ne s’effaceront jamais de ma mémoire », a-t-il dit avec un large sourire. Quand tu gagnes, ça veut dire que c’est toi qui as fait la meilleure job sur la piste et que tu as été le plus rapide. »

Être avec les meilleurs

Afin de continuer son apprentissage dans le monde de la course automobile, Lessard et son équipe ont décidé de ne pas évoluer au sein d’une même catégorie cette saison, mais de plusieurs.

« C’est en affrontant les meilleurs qu’on devient meilleur », a-t-il tranché sans détour lorsqu’on lui a demandé pourquoi avoir pris cette décision. Or, il a avoué que par moment, l’apprentissage était difficile puisqu’il avait souvent à faire face à de nouveaux pilotes.

Bonnes nouvelles à venir

Questionné sur ses plans en vue de la prochaine campagne, le jeune homme n’a pas voulu trop en dire, laissant planer le doute que de belles opportunités devraient se concrétiser sous peu.

« On a de bonnes nouvelles qui s’en viennent, mais elles ne sont pas encore confirmées », a-t-il dit en concluant l’entrevue.