Le Cleri Sport encaisse une troisième défaite consécutive

Voir la galerie de photos

Pour la première fois de la saison, le Cleri Sport a subi trois revers consécutifs. Hier (9 décembre) au Centre sportif Lacroix-Dutil, les troupiers de Stéphane Poulin se sont inclinés 4 à 2 aux dépens du Lévy Honda de Lévis.

« Lévy Honda est au premier rang de la Ligue, mais on les a déjà battus en tournoi et on sait qu’on peut les vaincre », a commenté le pilote du Cleri, Stéphane Poulin, quelques minutes après la rencontre.

Après 20 minutes de jeu, les visiteurs avaient les devants 2 à 1. Frédéric Michaud a inscrit le but des locaux tandis que Cédric Poulin a fait de même lors de la période suivante.

L’instructeur du Cleri a retiré son gardien en fin de rencontre pour envoyer un quatrième attaquant sur la glace, mais en vain.

Direction Plessisville

Ce soir à 19 h, les Beaucerons seront à Plessisville pour affronter le V. Boutin. Le Cleri a le numéro de la formation des Bois-Francs depuis le début de la saison alors qu’il a signé des victoires de 4 à 0 et de 5 à 3.