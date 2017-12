Quatre nouvelles recrues pour les Condors du Cégep Beauce-Appalaches

Quatre recrues issues de programmes de football de la Beauce se joindront aux Condors du Cégep Beauce-Appalaches (CBA) de Saint-Georges à l'automne prochain.

Le nouvel entraîneur des Condors, Julien Campbell, a commencé son magasinage des Fêtes avec le recrutement de quatre joueurs issus de programmes de football de la région. Notons que quelques autres pourraient s’ajouter à l'équipe du CBA avant la pause obligatoire de recrutement du temps des Fêtes.

Julien Campbell s’est d'abord tourné vers les Patriotes de la polyvalente Bélanger de Saint-Martin pour mettre la main sur le receveur de passes William Marcoux et le demi défensif Zachary Lebel.

« Zachary est très rapide. Il est aussi fiable sur le terrain qu’à l’école. Il est fier de poursuivre son parcours de football en Beauce. William a, quant à lui, de bonnes mains, de belles qualités athlétiques et une bonne tête de football. Il a été l’un des piliers de l’offensive des Patriotes », de mentionner le nouvel entraîneur des Condors.

« Zachary et William arrivent chez nous avec une attitude de gagnants, eux qui n’ont subi qu’une seule défaite en deux ans au niveau juvénile », d'ajouter M. Campbell.

Ce dernier ne cache pas son intérêt pour le très convoité quart-arrière des Patriotes, Jacob Gosselin. « On aimerait beaucoup qu’il rejoigne ses deux coéquipiers avec les Condors. C’est un athlète accompli qui possède un bras puissant. Nous l’accueillerions à bras ouverts », a-t-il tenu à souligner.

Les deux autres nouveaux Condors seront le joueur de ligne offensive Dylan Bourgelas des Dragons de la polyvalente de Saint-Georges, ainsi que le joueur de ligne offensive Louis-Gab Hallé des Panthères de l’École secondaire Veilleux de Saint-Joseph.

« Dylan est très costaud. Il viendra prêter main forte à Christopher Fortin, Samuel Faucher et Tommy-Lemieux Hardy pour protéger nos quart-arrières », précise Julien Campbell. L’entraîneur a également de bons mots pour Louis-Gab Hallé.

« C’est un colosse et un athlète multi-sports. Il excelle aussi au hockey et au basketball. Jouer pour les Condors faisait partie de ses rêves. Lui et ses parents étaient très émus lorsqu’il a confirmé son engagement auprès de notre équipe ».

Précisons que plusieurs joueurs contactés par le nouvel entraîneur achèvent actuellement leur réflexion et pourraient prendre une décision avant la fin de la fenêtre automnale de recrutement.



Au cours des prochains jours, Julien Campbell tentera de séduire des joueurs à Québec, en Mauricie, dans les Laurentides et en Estrie, en plus de poursuivre ses démarches auprès des athlètes beaucerons. D’autres annonces seront donc à prévoir bientôt.