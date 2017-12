Une aide financière d’environ 640 000 $ pour changer le système de réfrigération du Centre sportif Armand-Racine

Voir la galerie de photos

Dans le cadre du Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22, La Guadeloupe a reçu une aide de 644 192 $ du gouvernement du Québec pour le Centre sportif Armand-Racine.

Actuellement, la centrale existante fonctionne au R-22 et la centrale recommandée fonctionnerait au R-513a, un réfrigérant synthétique de nouvelle génération. Les lois

Avec cette somme, la Municipalité de La Guadeloupe tentera de mener à terme son projet d’optimisation en réfrigération et d’efficacité énergétique du Centre sportif pour mars 2020. Les compresseurs au moment de la réalisation des travaux auront 43 ans. Les gaz R-12 et R-22 ne sont plus acceptés pour des raisons écologiques en 2020.

Lorsque questionné sur le montant de ce projet, le maire, Carl Boilard, a préféré ne pas s’avancer. « Il est trop tôt pour dévoiler des chiffres et on doit revérifier ceux qui ont été estimés l’an passé », a précisé le maire fraîchement arrivé à ce poste il y a quelques semaines.

L’ancienne administration de la Ville avait commencé à étudier ce dossier il y a environ un an et selon le communiqué de presse qui a été remis aux journalistes présents à la conférence de presse de ce matin (12 décembre), le projet est estimé à 1,2 M$.

« Avec cette aide, on peut maintenant partir la machine », a lancé M. Boilard.

« Les nombreux bienfaits associés à la pratique régulière de sports, d’activités physiques et de loisirs ne sont plus à démontrer et je me réjouis que notre population puisse continuer de profiter d’infrastructures de premier plan qui répondent à ses besoins », a souligné le député de Beauce-Sud, Paul Busque.

Le nouveau système de réfrigération sera plus performant et va également posséder un système de récupération de chaleur, qui pourrait chauffer les locaux de l’aréna et l’eau des douches.

Dans le projet, notons également :

• Remplacement de la centrale de réfrigération ;

• Installation d’un variateur de vitesse sur la pompe de saumure ;

• Récupération sur les compresseurs pour préchauffer l’eau chaude domestique ;

• Récupération sur les compresseurs pour chauffer les gradins ;

• Récupération sur les compresseurs pour chauffer les locaux ;

• Récupération sur les compresseurs pour le chauffage de la dalle.

La responsable des loisirs, Vanessa Roy, a également mentionné qu’il se pourrait que les bandes soient remplacées. Une nouvelle surfaceuse fait aussi parti des plans.

En 2008, l’aréna s’est agrandi avec la construction d’un espace resto et l’ajout d’un gymnase en plus des vestiaires qui ont été rénovés. L’an dernier, la totalité des murs a été isolée en plus de l’éclairage qui a été remplacé du côté de la glace. Cette année, l’aréna a un nouveau système de son, soit un pour la musique et l’annonceur du côté de la glace et un second pour les citoyens, qui voudraient louer une salle.