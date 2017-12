Les Lynx M13 tentent de résister aux meilleurs, mais en vain

C’était un défi de taille qu’attendait la formation M13 des Lynx de l’École Jésus-Marie de Beauceville alors qu’elle devait disputer trois rencontres en deux jours lors de la dernière fin de semaine, dont deux contre la meilleure équipe du circuit.

Malheureusement pour les protégés de Steve Gosselin, ils ont perdu leurs trois rencontres de la fin de semaine. Face à l’Amiral du Collège Jean-de-la-Mennaie, les Beaucerons ont baissé pavillon 11 à 3. Vincent Tremblay et Cédrick Fortier ont chacun inscrit un but et une passe.

Au second duel face à cette même équipe, l’Amiral l’a emporté 6 à 5 et c’était la première fois de la saison que cette équipe allouait plus de trois buts. Timothy Alexis (deux buts), Adam Bolduc (un but et une passe) et Raphaël St-Hilaire (deux passes) ont connu une excellente rencontre offensivement.

Les Lynx ont également plié l’échine 5 à 3 face aux Dragons du Collège Ste-Anne. Vincent Tremblay a inscrit un but et une passe.

La formation de la Beauce sera de retour sur la glace le 12 janvier au Complexe 2 Glaces Honco à Lévis.

Deux revers pour le M15

La formation M15 avait également trois parties devant elle lors de la dernière fin de semaine.

Le weekend a mal commencé avec une défaite par le pointage de 2 à 0 aux dépens de l’École Georges Vézina, malgré que les troupiers de Raymond Delarosbil aient dirigé 28 tirs en direction du gardien ennemi contre seulement 13 pour l’autre équipe.

Face aux Condors du Collège Jean-Eudes, les Lynx ont signé une victoire de 4 à 1. Nyckolas Mendez-Roy a secoué les cordages à deux reprises tandis que Mathis Bouchard a repoussé 24 des 25 tirs qu’il a reçus.

Le Filon de l’Or-et-de-Bois était en visite samedi et la formation de l’Abitibi a vaincu celle de la Beauce par le pointage de 4 à 3 en tirs de barrage. Benjamin Nadeau a été le meilleur des siens sur la feuille de pointage avec un but et une passe.

Les Lynx auront plusieurs journées de congé devant eux puisqu’ils ne joueront pas avant la fin janvier.

Attaque dévastatrice du M12

Le club M12 n’avait qu’une seule rencontre à son agenda et c’était face au Marquis du Mont-Sainte-Anne. L’attaque des Lynx a été sans pitié en inscrivant six buts pour l’emporter 6 à 1.

Mathieu-Olivier Paquet a totalisé quatre points, soit un but et trois passes.

La prochaine rencontre des Lynx sera le 7 janvier.

Fin de semaine en deux temps pour le M17

C’était une fin de semaine en deux temps qu’a connu le M17 en s’inclinant 3 à 1 face aux Sabres du Collège Notre-Dame. Puis, les Beaucerons ont vaincu les Sénateurs du Collège St-Bernard par ce même pointage.