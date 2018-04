Snowboard cross : comment Éliot Grondin fait sa place dans la cour des grands

Voir la galerie de photos

Comment un jeune athlète en snowboard cross de 16 ans fait-il pour se mesurer à des gens qui sont plus âgés que lui de 10 ou de 15 ans en compétition ? Éliot Grondin, de Sainte-Marie, a récemment obtenu une 11e position à la Coupe du monde, en Suisse, soit son meilleur résultat en carrière. EnBeauce.com a rencontré, mardi le 10 avril dernier, celui qui fait de plus en plus sa place dans la cour des grands.

Dans cette entrevue, Éliot Grondin nous explique notamment comment c'est pour lui de courser contre des athlètes de 25 ans et plus, voire même de 30 ans, tant dans le cadre de championnats juniors et seniors sur le circuit nord-américain que sur les parcours en Coupes du monde et aux Jeux olympiques.

Il nous partage également son résultat de compétition dont il est le plus fier, en plus de parler de sa saison de vélo de montage à venir et de ses études qu'il doit rattraper à la maison, ayant manqué plusieurs mois d'école en pratiquant son sport.

Précisons qu'il est possible de visionner l'entrevue qui nous a été accordée par le Beauceron Éliot Grondin en cliquant sur la vidéo ci-dessus. Une entrevue réalisée par la journaliste Amélie Carrier.