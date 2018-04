Lynx M15 de Jésus-Marie de Beauceville : en grande finale

L’équipe de Raymond Delarosbil poursuit sur sa lancée. Avec une victoire en quarts de finale ce samedi 7 avril et une victoire en demi-finale ce dimanche 8 avril, elle atteint la grande finale M15 à sa deuxième année d’existence seulement.

Les Lynx affrontaient les Sphynx de l’École Secondaire de Rivière-du-Loup à l’aréna Claude Mongrain de Trois-Rivières le 7 avril dernier en quarts de finale. Les joueurs des Lynx ne se sont pas laissé intimider par l’adversaire en marquant 5 buts. Ils accèdent à la demi-finale grâce à leur victoire au compte de 5-2 sur les Sphynx. Mathis Bouchard a fait des arrêts spectaculaires ; il a bloqué 28 tirs sur 30. Fabrice Fortin a été le meilleur pointeur avec une récolte de 3 passes. Suivent Antoine Guay-Tanguay avec 2 buts, Alex Bernard avec 1 but et 1 passe, Louis-David Poulin avec 1 but et Benjamin Nadeau avec 1 but.

En demi-finale, les Lynx jouaient contre les Sénateurs du Collège St-Bernard et les deux équipes ont offert tout un spectacle dans un match très intense. Raymond Delarosbil a su tirer le meilleur de ses joueurs, qui ont répondu à l'appel pour vaincre les Sénateurs au compte de 3-1, n'allouant que 11 tirs à l’adversaire. Jacob Pomerleau-Poulin a fait les bons arrêts au moment opportun alors que Fabrice Fortin, Benjamin Nadeau et Nykolas Mendez-Roy ont marqué un but chacun dans la victoire.

Les Lynx atteignent la grande finale M15 majeur et tenteront de remporter les grands honneurs au Complexe 2 glaces du Stade Honco contre les Titans de l’École Verbe-Divin. La première partie de la série 2 de 3 se jouera vendredi le 13 avril à 16 h3 0 alors que la deuxième partie se jouera samedi le 14 avril à 10 h 45. Au cas où il y aurait une égalité de 1-1, une période supplémentaire sera jouée le samedi 14 avril pour déterminer le gagnant.

M13

L’équipe de Steve Gosselin affrontait l’Amiral du Collège Jean-de-la-Mennaie pour les quarts de finale, le vendredi 6 avril dernier à l’aréna Claude Mongrain de Trois-Rivières.

En troisième période, l’équipe de Steve Gosselin tirait de l’arrière 4-3 alors que plusieurs de ses joueurs ont obtenu des pénalités. L’équipe adverse en a profité pour augmenter son avance et ainsi se sauver avec une victoire de 6-3. Dans la défaite, Pier-Olivier Lepage, Vincent Tremblay et Pier-Antoine Dumas ont marqué à une reprise. Steve Gosselin est vraiment très fier de son équipe, qui, au début évoluait dans le M13 mineur.