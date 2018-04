Médaille de bronze pour les Lynx de Jésus-Marie au badminton

Les Lynx de l'école Jésus-Marie ont obtenu la médaille de bronze au championnat régional du Réseau du Sport Étudiant du Québec (RSEQ). Le dimanche 8 avril dernier, se tenait au juvénat Notre-Dame et à l’École Marcelle-Mallet, à Lévis, la finale régionale de badminton pour les athlètes des écoles secondaires du (RSEQ).

À lire également :

Huit athlètes de l’école Jésus-Marie de Beauceville représentaient l’Association Sportive des Institutions Privées de la Rive-Sud (ASIP Rive-Sud) lors de ce championnat.

En cadet double mixte, les Lynx ont fait bonne figure. Tristan Chouinard et Mélodie Morin ont remporté une médaille de bronze. Ceux-ci n’ont pas eu un tirage au sort favorable au tableau du tournoi, ce qui les a obligés à jouer sept parties pour atteindre la demi-finale. Leurs adversaires en ont joué cinq.

Lors de cette demi-finale deux de trois, Morin et Chouinard ont donné tout un spectacle alors qu'ils avaient en face d'eux une équipe très expérimentée. Ils se sont inclinés en trois parties au compte de 12-21, 21-16 et 16-21. Il s'agit d'une performance digne de mention étant donné que ces deux joueurs en sont à leur première année dans la catégorie cadette.

Dans la même catégorie, Olivier Bolduc et Lydia Morin ont fait du bon travail, car le premier n’avait aucune énergie à son arrivée au tournoi en raison d’un virus. Malgré tout, le duo s'en est tiré avec une fiche de quatre victoires et deux défaites pour terminer en cinquième position.

En simple masculin cadet, Jean-Gabriel Bernard a fièrement représenté les Lynx et l’ASIP Rive-Sud lors de ce championnat régional. Il a terminé en septième position sur 18 joueurs. Il cumule quatre victoires et deux défaites en six parties. En simple féminin juvénile, Maude Poulin a terminé septième sur 13. Enfin, en simple féminin cadet, Maria Ramos Solis, qui jouait avec une blessure à la cheville, s'est hissée au septième rang sur 13.