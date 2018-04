Pier-Luc Labbé, de Saint-Joseph, imbattu pour le Steve Lesage 150

Depuis son arrivée avec la série en 2010, Pier-Luc Labbé (#25) s'est hissé à trois reprises sur les marches du podium en 2017 dont deux fois en remportant la victoire de l’épreuve. De plus, il a remporté depuis deux saisons consécutives le plus gros programme de la saison, soit le Steve Lesage 150. Terminant au cinquième rang du classement général en 2017, le succès pour de ce pilote de Saint-Joseph-de-Beauce est imminent.

Pier-Luc Labbé avait 14 ans quand il a débuté sur terre battue sur la piste de Vallée-Jonction avant qu’elle ne soit asphaltée. Par la suite, il fait l’acquisition d’une voiture Sport Compact où il a évolué jusqu’en 2009. Pendant ces années, il s'est démarqué par l’obtention de plusieurs podiums et la victoire de la Triple couronne Best Buy en 2008. En plus de la piste de l’Autodrome Chaudière, il a visité les pistes de Sainte-Croix et de Saint-Félicien. Il a aussi monté les marches du podium lors d’un programme en Pro Stock à Sainte-Croix.

Ceux qui ont suivi son évolution ont pu constater que les trois dernières saisons ont vu évolué un pilote plus mature et plus calme. Interrogé à ce sujet, Pier-Luc Labbé a expliqué qu’il a appris à se mettre moins de pression. M. Labbé s’est aussi entouré d’équipiers expérimentés avec Gérard Beaumont et Éric Bonsaint en plus de pouvoir compter sur les précieux conseils d’un pionnier du stock-car, Donald Theetge, ainsi que Carl Simard.

Pier-luc Labbé peut compter depuis de nombreuses saisons sur l'appui de commanditaires impliqués, soit Transport CMW, Dynamitage forage Nadeau, Garage Louis Labbé, Garage Gilles Hamel, Cabane à sucre Bertrand Giguère, Étiquesse et Usinage MCJ.