L’école Jésus-Marie a reçu Vanessa Drouin, championne du monde en karaté

L’école Jésus-Marie a implanté, dernièrement, le programme Fillactive dans son établissement et a ainsi réuni plus de 125 filles. Ce programme, axé sur le développement de partenariats avec les milieux scolaires et communautaires, a pour objectif de générer une offre d’activités physiques durable pour les jeunes filles.

Grâce à cette approche humaine et personnalisée, des dizaines de milliers de jeunes Canadiennes se sont sensibilisées à l’importance d’adopter un mode de vie sain et actif.

Les filles de l’école auront huit entraînements supervisés par les deux responsables du programme, mesdames Maryse Jaques et Sophie Pomerleau, toutes deux membres du personnel à l’école Jésus-Marie de Beauceville. Enfin, elles auront la chance de participer à l’étape ultime de ce programme 2017-2018 en participant à une course de 5 ou 10 km le jeudi 17 mai prochain à Québec.

Mercredi le 11 avril dernier, les jeunes filles de l’école Jésus-Marie ont eu un entraînement supervisé par Vanessa Drouin de St-Simon-les-Mines, championne du monde de karaté en combat en 2016 et en kata synchro en 2017. De plus, elle est médaillée à 6 reprises lors des trois derniers championnats mondiaux de 2015, 2016 et 2017.

Vanessa a gentiment accepté de jouer un rôle d’exemple à toutes les jeunes filles présentes.