Dans 100 jours : la 53e Finale des Jeux du Québec à Thetford

En début d'après-midi, au Loft du Cégep de Thetford, le Comité organisateur de la 53e Finale des Jeux du Québec a tenu, à 100 jours de l'ouverture officielle, une conférence de presse lors de laquelle il voulait faire le point sur l'état du projet. Étaient présentes de nombreuses personnes, dont des dignitaires, des partenaires et des directeurs bénévoles. 3 700 athlètes seront en ville entre le 27 juillet le 4 août prochains. Après 1980 et 2003, c'est la troisième fois que la municipalité de 25 000 âmes accueillera le Québec sportif.

Mme Guylaine Dubuc, présidente du conseil d'administration de la 53e Finale des Jeux du Québec, a d'emblée dit ceci : « On peut déjà sentir la fébrilité de toute une équipe. » Le slogan du comité organisateur est « Tellement engagée » et fait référence à l'engagement actif de la région de Thetford.

En effet, la fierté, l'enthousiasme et la joie étaient palpables dans au Loft. Le projet avance selon les objectifs fixés, mais beaucoup de travail reste à faire. Déjà, 40 employés et 300 bénévoles sont à l'oeuvre pour mener les dossiers de front. Au total, quelque 3 500 bénévoles seront toutefois nécessaires pour mener l'opération à bon port.

Une organisation sans pareille

Organiser les Jeux du Québec, c'est penser à une panoplie de secteurs, dont les communications, le protocole, la programmation sportive, l'administration et les ressources humaines. La programmation sportive est indéniablement l'un des plus importants d'entre eux, car elle inclut l'alimentation, l'hébergement, le transport, la sécurité et les compétitions. Par exemple, la nourriture représente 12 % du budget de la Finale. Du 27 juillet au 4 août 2018, 60 000 repas, 30 000 sandwichs, dont 3 500 repas aux bénévoles, seront servis. Il y a de quoi là mettre de l'action dans les cuisines. Au cours des neuf des neuf jours, les athlètes et leurs accompagnateurs mangeront trois repas par jour, sans compter les collations santé. Ils pourront prendre le déjeuner et le souper en cafétéria, alors que le dîner pourra être consommé en formule « boîte à lunch ». 2 200 heures de transport sont aussi requises.

Mais ce n'est pas tout, tant s'en faut. La Ville de Thetford Mines a fait une réfection importante des infrastructures sportives, dont 11 terrains de tennis, l'aménagement du site de tir à l'arc, la modification du pavillon Desjardins, etc. Rappelons que 18 sports seront pratiqués, ce qui requiert une attention particulière à tous leurs besoins en matière de logistique. 12 sites d'hébergement sont nécessaires à l'accueil des sportifs. De petites cliniques médicales seront installées ssur chacun des sites.

Séduire le Québec en toute confiance

Pour Guy Bérard, directeur général de la 53e Finale, « les 100 jours sont très significatifs pour le Comité organisateur. Il s'agit d'un moment où, une fois de plus, on passe à une vitesse supérieure. C'est pour nous le dernier droit avant la Finale. Évidemment, le niveau de stress augmente, mais l'excitation se fait aussi sentir. Même si nous avons encore beaucoup à faire, les projets avancent rondement et nous respectons les échéanciers. Nous avons très hâte d'accueillir la Finale chez nous. »

Alain Deschamps, directeur général de SPORTSQUÉBEC, croit que « l'organisation de la 53e Finale est hors de tout doute entre bonnes mains ». « Nous sommes assurés, a-t-il poursuivi, que Thetford saura charmer le Québec sportif. » C'est également le but de Mme Dubuc, qui veut que Thetford séduise la province en entier.

Le maire de la municipalité, Marc-Alexandre Brousseau, se dit confiant au sujet de l'attractivité de l'événement. « Soyons accueillants pour les 100 000 personnes qui s'en viennent », a-t-il déclaré. Une Finale des Jeux du Québec attire environ 135 000 spectateurs et 100 000 visiteurs. Les retombées économiques s'élèvent à 12 millions de dollars.

Campagne de dons

La campagne philanthropique « Pour l'avenir de nos jeunes » est en cours. Des dons peuvent être effectués sur le site Internet des Jeux du Québec. Des initiatives ont aussi été mises en place, dont le « Marché des marques » et « Un petit 2 $ pour les Jeux ? ». Concernant la première initiative, les citoyens peuvent se procurer des cartes-cadeaux provenant des commanditaires de l'événement. Pour ce qui est de la deuxième, les citoyens peuvent simplement, chez plusieurs marchands locaux, ajouter deux dollars à leur facture afin de soutenir les Jeux.