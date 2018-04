Le pilote Louis-Philippe Labrecque est en lice pour le titre de champion

Depuis la saison 2014, l’équipe Labrecque Racing Team ne cesse de progresser. Cette courbe d’évolution les place parmi les meneurs au classement et aspirant champion pour 2018.

Couronnée par plusieurs prix depuis quelques années, dont celui de la meilleure amélioration et esprit sportif, mais aussi mis en nomination pour la plus belle voiture et le prix Étienne Cliche pour sa persévérance, l’équipe Labrecque accumule les succès.

Cette équipe familiale composée de son fils, son frère, son cousin, ainsi que des amis proches, travaille dans un seul but, vivre leur passion tout en fournissant à leur pilote, Louis-Philippe Labrecque, une voiture compétitive qui lui permettra d’accéder au championnat.

Si l’année 2017 leur a amené un lot de malchances en piste, leur travail acharné leur aura permis de terminer à 1 point du champion Samuel Charland dans la course ultime pour le Sportsman for the Cup.

Par ses performances et sa rigueur, Louis-Philippe Labrecque a prouvé qu’il avait tout pour aller chercher le titre de champion 2018.