Plus que 30 jours avant le début de la saison 2018 de l'Autodrome Chaudière

Hier soir à La Cage - Brasserie sportive, à Saint-Georges, plusieurs amateurs de course automobile étaient présents pour assister au dévoilement de la programmation estivale de l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Cet autodrome est la seule piste sanctionnée Nascar Home Tracks dans l'est du du Québec.

À lire également :

Une programmation diversifiée

La saison 2018 promet beaucoup d'action et d'émotions pour les milliers de spectateurs qui afflueront à l’Autodrome pour encourager les pilotes locaux. « Mon équipe et moi avons tout mis en œuvre pour offrir des spectacles de qualité et diversifiés. L’Autodrome Chaudière, sanctionné par la bannière NASCAR, évoque un sceau de qualité et la garantie d’un spectacle haut en couleur. Cette sanction nous a permis de nous positionner comme un leader dans l’Est de la province de Québec comme complexe de sports motorisés », souligne Martin Jr Roy, dont la réputation n’est plus à faire dans le domaine.

La saison 2018 débutera en force le 20 mai avec la première présentation Nascar Late Model Mack Anthem (série maîtresse de l’Autodrome Chaudière). L’évènement est une présentation de Budweiser. 7 000 billets seront remis gratuitement aux amateurs de sports motorisés dans le cadre d’un tirage au Salon Auto Sport de Québec, qui aura lieu du 27 au 29 avril prochains.

Une quinzaine d’évènements auront lieu sur le circuit de l’Autodrome Chaudière en 2018, dont la célèbre série canadienne NASCAR PINTY’S. La piste accueillera plusieurs autres séries touring telles que l’EMPIRE SUPER SPRINT, la série SPORTSMAN QUÉBEC, la série PROCAM SUPER TRUCK, la DMCC DRIFT et les SLINGSHOT SUPER NATIONSAL USA.

Certains changements au calendrier actuel sont à prévoir, notamment à cause de l’annonce des dirigeants de la série American Canadian Tour (ACT) de leur séparation du promoteur québécois en place depuis 2017. Les discussions sont ouvertes avec une nouvelle entité québécoise de LMS présidée par Marc-Patrick Roy. Certains détails du calendrier 2018 seront confirmés dans le cadre d’une conférence de presse qui se tiendra au Salon Auto Sport Miller Lite de Québec le 27 avril prochain.

Les séries locales

Les séries Nascar de l’Autodrome Chaudière permettent aux équipes de courses de la région de s’accomplir sur un circuit de qualité avec un encadrement professionnel. Elles contribuent au développement à moyen et à long terme des nouvelles générations de pilotes. Cinq séries locales s’exécuteront sur la piste en 2018.

NASCAR LATE MODEL MACK ANTHEM présentée par Mack Sainte-Foy et H.-L.S Bégin

Cette catégorie a été implantée en 2017 comme classe de développement des pilotes LMS. C’est près de 29 pilotes inscrits avec une moyenne de 15 sur la ligne de départ qui se sont présentés l’an dernier. En 2018, déjà 8 recrues ont confirmé leur présence, ce qui démontre une évolution marquante et un avenir prometteur pour cette classe. La série NASCAR LATE MODEL MACK ANTHEM est un tremplin pour les pilotes locaux.

NASCAR SEMI PRO EXCAVATION A.D. ROY

Une règlementation allégée pour la classe NASCAR SEMI PRO EXCAVATION A.D. ROY sera en place pour la saison 2018. Tous les véhicules ayant un moteur V8 (aucune restriction motopropulseur) sont désormais admis. L’Autodrome Chaudière invite tous les pilotes voulant participer à une ou plusieurs courses de la classe Nascar Semi-Pro à venir à la journée de pratique le 5 mai 2018 prochain. La journée est exclusive à la classe Semi-Pro.

NASCAR SPORT COMPACT ÉLITE AIM RECYCLAGE

En janvier dernier, une entente de principe historique est intervenue entre la direction de l’Autodrome Montmagny et celle de l’Autodrome Chaudière pour un championnat conjoint de 8 courses pour les pilotes de la Classe SPORT COMPACT ÉLITE AIM RECYCLAGE (Autodrome Chaudière) et SPORT COMPACT ÉLITE ORICOM (Montmagny). Cette entente permettra aux pilotes évoluant dans la classe de chacun des autodromes de se confronter dans un championnat inter-piste.

NASCAR SPORT COMPACT AMATEUR ENTREPRISES DANIEL CARRÉ

Une modification de règlements a été apportée à la catégorie NASCAR SPORT COMPACT AMATEUR ENTREPRISES DANIEL CARRÉ pour la saison 2018. Le niveau des spécifications techniques a été diminué afin de permettre à cette catégorie de se différencier davantage de la classe SPORT COMPACT ÉLITE. Les véhicules qui seront sur la ligne de départ en amateur se rapprocheront davantage des voitures de rue.

SLINGSHOT GESTION ROY ÉLECTRIQUE

En plus des séries Nascar, une classe de développement fait son entrée à l’Autodrome Chaudière en 2018. Il s’agit de la catégorie SLINGSHOT GESTION ROY ÉLECTRIQUE. Cette catégorie permet aux jeunes et aux moins jeunes de vivre l ’expérience de la course ovale.

Les événements à retenir

Journée de la famille

Présentée par Total Métal Récupération (TMR) Inc., la journée de la famille du 4 août 2018 propose une foule d’activités pour les jeunes et moins jeunes, dont un concours de « pit stop ».

Bacon Bowl, 10 000 $ au gagnant

Les courses du 8 septembre, présentées par les Habitations Dany Lagacé et Létourno service de pneus et mécanique, sont à ne pas manquer. Le premier Bacon Bowl au cours duquel 10 000$ sont offerts au grand gagnant de la classe NASCAR LATE MODEL MACK ATHEM présentée par Mack Sainte-Foy et H.-L.S Bégin .

Hommage à Roland Poulin

Le 18 août aura lieu un évènement spécial en hommage au pilote décédé subitement dans les puits de l’Autodrome Chaudière à la suite d'un malaise. Parents et amis seront sur place pour la présentation officielle de son véhicule de course qui a été restauré pour l’occasion.

Nascar Pinty’s

Le rendez-vous de la Nascar canadienne est de retour cette année, le 30 juin, avec les pilotes québécois de renom tels que les frères LP et JF, Alexandre Tagliani, Marc-Antoine Camirand, Simon Dion-Viens, Andrew Ranger, Donald Teetghe, sans oublier les pilotes provenant de partout au Canada.

« Shows » de boucane, démolitions, enduro

Le 9 juin aura lieu un « derby » de démolitions, et le 7 juillet, une compétition de « shows » de boucane. Deux événements hauts en couleur au grand plaisir des amateurs de sensations fortes. Tous peuvent y participer, les règlements sont en ligne sur le site Internet de l'Autodrome Chaudière.