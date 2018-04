Beauce Auto Ford Lincoln dévoile la Ford GT 2018 : plus de 700 000 $

Hier soir, chez Beauce Auto Ford Lincoln, sur le boulevard Renault, à Beauceville, une centaine d'amateurs et de clients privilégiés ont été invités à assister au dévoilement de la toute nouvelle Ford GT 2018, une voiture de prestige, de course et d'une qualité exceptionnelle. Bouchées et apéritifs étaient servis aux personnes présentes, dont la fébrilité et l'enthousiasme étaient le secret le moins bien gardé. Beauce Auto est le seul concessionnaire au Québec à avoir cette voiture et l'un des deux seuls au Canada.

Une voiture esthétique et puissante

Cette automobile aux allures célestes est une véritable bombe pour ce qui est de la puissance et de la qualité. Entièrement faite en fibre de carbone et construite à la main en Ontario, elle ne pèse que 1 300 kilos, soit à peine plus de 200 kilos qu'une Ford Focus RS. Elle peut atteindre les 347 km/h, ce que permet son moteur de 647 chevaux. Cette voiture de sept vitesses et de six cylindres, dont la transmission est double, atteint les 100 km/h en 2,9 secondes. Son toit est d'une hauteur de 41 pouces et sept centimètres. Le siège du conducteur est fixe, mais les pédales et le volant peuvent être ajustés. Les portes se lèvent sur le côté. Il s'agit d'un objet de collection, c'est le moins qu'on puisse dire.

Petite histoire d'une grande voiture

L'origine de cette voiture hors du commun remonte au milieu des années 1960. Ford a voulu participer aux 24 Heures du Mans, en France, une course automobile qui dure 24 heures et qui existe depuis 1923. Cet événement voit défiler les Audi, Porsche, Ferrari, Mercedes de ce monde. À cette époque, les Nord-Américains ne pouvaient pas y participer. Constatant les difficultés financières de Ferrari, la famille Ford a voulu acheter la compagnie pour aller courir aux 24 Heures du Mans. Enzo Ferrari a refusé. Ford a décidé de constituer une équipe d'ingénieurs pour construire, dans une usine à part, une nouvelle voiture. Ceux-ci disposaient de deux ans et ils en ont conçu cinq, non pas pour vendre, mais pour la course. Est née la Ford GT. En 1966, Ford s'est présentée aux 24 Heures du Mans avec ses cinq voitures inscrites et a remporté les première, deuxième et troisième places pendant trois années consécutives. Ces voitures n'étaient pas disponibles sur le marché.

40 ans plus tard, en 2006, au Salon de l'auto de Détroit, aux États-Unis, Ford a présenté une nouvelle Ford GT. Pour le monde entier, seules 400 voitures avaient été construites, dont la valeur était d'environ 200 000 $. C'était une reproduction de celle de 1966, mais modernisée. Beauce Auto a été le seul concessionnaire dans toute la Beauce à l'avoir. Des normes très spécifiques devaient être respectées. Parmi les concessionnaires qui se qualifiaient, un tirage a été effectué et le concessionnaire Beauce Auto a été pigé. La Ford GT 2006, qui se trouvait alors à Beauceville, a été vendue à un homme de Sainte-Julienne, dans Lanaudière.

En 2016, encore au Salon de l'auto de Détroit, Ford a présenté la Ford GT 2016. Trois voitures avaient été construites pour aller courir aux 24 Heures du Mans. Deux de leurs voitures étaient présentes sur le podium. En 2017, Ford a décidé d'en construire plusieurs et de les destiner non pas seulement aux courses automobiles, mais aux clients également.

Pour obtenir la Ford GT, outre la nécessité d'avoir beaucoup d'argent, il faut justifier son envie à la compagnie : Ford décide à qui la vendre. Seuls deux concessionnaires au Canada pouvaient en acheter une, et Beauce Auto Ford Lincoln (Pierre Couture) a été l'un des deux élus à cause des normes excellentes qu'il a atteintes. M. Couture n'aura pas le droit de la vendre avant deux ans, c'est ce qu'a décidé Ford : le but est de la montrer le plus possible. Elle sera vendue entre 1 million et 1,2 million de dollars canadiens.