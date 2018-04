Une médaille de bronze pour le Beauceron William Gosselin en haltérophilie

Le 43e Championnat scolaire provincial invitation d'haltérophilie du Québec s'est déroulé à l'école secondaire Antoine Brossard, à Brossard, lors du dimanche 15 avril dernier. Cette compétition, sanctionnée conjointement par le Réseau du sport étudiant du Québec et la Fédération d'haltérophilie du Québec, a permis à un athlète de Saint-Honoré-de-Shenley de se démarquer.

Le Club d'haltérophilie Les Dragons a délégué deux leveurs de la polyvalente Bélanger de Saint-Martin, soit Randy Landry, de Saint-Ludger, et William Gosselin, de Saint-Honoré-de-Shenley. L'entraîneur-chef du club, Billy Picard, accompagnait ses deux athlètes pour l'occasion.



Randy Landry, dans la catégorie des 62 kg, en était à sa première participation à une compétition. Il a levé 40 kg à l'arraché et 53 kg à l'épaulé-jeté, pour un total de 93 kg.



William Gosselin, dans la catégorie des 94 kg, a quant à lui levé 55 kg à l'arraché et 71 kg à l'épaulé-jeté, pour un total de 126 kg. Ce dernier s'est mérité une médaille de bronze, en plus d'avoir atteint les standards requis qui lui permettront de participer au tournoi provincial des jeunes Louis-Cyr, à Lachute, le 5 mai prochain.



Notons que la polyvalente Bélanger de Saint Martin, grâce à la performance de ces deux athlètes, a obtenu 41 points et s'est classée en 12e position sur un total de 30 écoles secondaires.