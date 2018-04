LHPS : toutes les équipes des Lynx de l'EJM seront en action à Granby

Les équipes M12, M13, M15 et M17 des Lynx de l’École Jésus-Marie de Beauceville participeront à la Classique de hockey scolaire de Granby, du 26 au 29 avril prochains.

À lire également :

L’équipe M12, chapeautée par Philippe Audet, affrontera pour l'occasion les Panthères de l’Académie de hockey Denis Francoeur, les Filons de la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois, ainsi que les Diablos de l’école secondaire Lucille-Teasdale.

Huit équipes y sont inscrites et les deux premières positions de chaque section obtiendront leur laissez-passer pour les demi-finales.



Lynx M13



L’équipe de Steve Gosselin affrontera quant à elle les Marquis du Mont-Sainte-Anne, l’Amiral du Collège Jean de la Mennais, et les Titans de l’école secondaire du Verbe Divin.

Comme il y aura dix équipes inscrites réparties dans trois sections, les six meilleures équipes du classement général se verront poursuivre leur route dans la ronde éliminatoire.



Lynx M15



L’équipe de Raymond Delarosbil affrontera les Broncos de l’école secondaire de la Découverte, l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis et les Filons de la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois.



Huit équipes y sont inscrites et les deux premières positions de chaque section obtiendront leur laissez-passer pour les demi-finales.



Lynx M17



L’équipe de Pierre Poulin affrontera enfin les Titans de l’école secondaire du Verbe Divin et les Commandeurs de Lévis.

Selon leur classement général sur neuf équipes, la troisième partie sera de type éliminatoire.