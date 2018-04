Un premier triathlon à l'École Jésus-Marie de Beauceville

La première édition du triathlon de l'École Jésus-Marie de Beauceville se tiendra lors du samedi 9 juin prochain. Deux catégories sont offertes pour cet événement, soit « sprint » et « jeunesse ».

Dans la catégorie « sprint », il est possible de s’inscrire individuellement ou en équipe afin de réaliser les 750 mètres de nage, les 20 kilomètres de vélo et les cinq kilomètres de course.

Dans la catégorie « jeunesse », qui s'adresse à des participants de 15 ans et moins, l’athlète doit réaliser individuellement 200 mètres de nage, cinq kilomètres de vélo et deux kilomètres de course.



Dans les rues de Beauceville



Le vélo et la course se dérouleront dans les rues de Beauceville, alors que l’épreuve de la nage se tiendra à la piscine Yvan-Cliche de la municipalité.



Des prix seront remis aux trois gagnants de chacune des catégories, et chaque participant recevra un chandail de l’événement sans frais supplémentaires.



Les profits réalisés grâce à ce triathlon seront investis dans l’achat de matériel sportif servant à tous les élèves de l’École Jésus-Marie de Beauceville.

Précisons que c'est Keven Mathieu qui organise cet événement, en collaboration avec la Ville de Beauceville et Triathlon Québec.