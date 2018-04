Basketball : 5 athlètes de la Beauce vivront leur première expérience aux Jeux du Québec

Les 21 et 22 avril avait lieu le camp de sélection des Espoirs régionaux Élite U14 en basketball de la région de Chaudière-Appalaches au Centre multifonctionnel de St- Apollinaire. Au total, 7 jeunes de Saint-Georges et de Saint-Prosper participaient au camp. Seulement 12 de l’ensemble des participants de Chaudière-Appalaches étaient sélectionnés pour former l’équipe représentante aux Jeux du Québec.

Après une saison parfaite au sein de l’équipe des Dragons des Deux-Rives, avec un cumul de près de 210 points en saison en tant que centre, Édouard Loignon fut repêché. Il en est à sa deuxième saison avec les Dragons avec la même entraîneure, Cynthia Morin. Le jeune athlète décrit sa saison comme étant une saison parfaitement mémorable.

Également, toujours dans les Dragons des Deux-Rives, Joseph Lessard a su se démarquer pour sa vision du jeu et sa polyvalence en tant que meneur de jeu. Cette saison, il a fait un gain cumulatif de 120 points et de 50 passes en assistance.

Austin Roy des Dragons de l’école des Deux-Rives s’est greffé à l’équipe. Il a fortement contribué à créer des revirements pendant la saison. Il a fait un cumul de 154 points en 6 matchs.

Du côté de la Polyvalente des Abénaquis de Saint-Prosper, Alix Dumas s’est bien imposé en se qualifiant pour joindre l’équipe. En 2017, il avait fait les préparatoires des Jeux, ce qui a pu contribuer à sa sélection dans l’équipe. Son pointage cumulatif pour la saison 2017-2018 était de 50 points. Patrick Paquet était son entraîneur de la saison.

Un cinquième beauceron s’est joint à l’équipe. Il s’agit de Jesse Alexander des Carcajous de la Polyvalente des Abénaquis. Cette saison, il a joué comme meneur de jeu dans la même équipe qu’Alix Dumas.

Prendre note que les joueurs sélectionnés participeront à deux tournois préparatoires avant la 53e finale des Jeux du Québec. Le premier sera le Tournoi du Rouge et Or au Complexe Sportif de la Rochebelle du 25 au 27 mai. Le deuxième sera le Festival d’été FBQ au Cégep Édouard Montpetit du 5 au 8 juillet.