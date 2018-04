Les gens d'affaires invités à pédaler en support au Tour de Beauce pour une 9e année

La corporation du Grand prix cycliste de Beauce invite la communauté des affaires de la région, pour une neuvième année, à prendre part au Défi Tour de Beauce, qui sera présenté par Kapta et Bernier Beaudry. Cette activité-bénéfice aura lieu lors du vendredi 8 juin prochain.

Comme par les années passées, cette activité se veut une occasion de réseautage et une façon de donner un coup de pouce au Tour de Beauce, lequel prendra son 33e départ le 13 juin 2018, soit quelques jours plus tard.



Pour l'occasion, tous les participants recevront un maillot cycliste à l’image de l’activité et seront supportés par un encadrement professionnel.

Selon le défi que chacun souhaite se donner, deux parcours sont offerts, soit la « Sportive », un aller-retour totalisant 28 kilomètres reliant Saint-Georges à Beauceville et en option la montée de la route Fraser, ou encore la « Randonnée » de 18 kilomètres, accessible à tous, soit un aller-retour entre Saint-Georges et Notre-Dame-des-Pins.

L’organisation pourra compter cette année sur la présidence d’honneur de Christian Jacques, propriétaire et président de Kapta.

« Le Tour de Beauce est un événement majeur qui assure une grande visibilité à notre région et qui mérite qu'on le supporte pour l'aider à perdurer », d'expliquer le président d'honneur du 9e Défi Tour de Beauce.

« J'invite toute la communauté d'affaires à se joindre à moi dans cette cause lors du Défi Tour de Beauce le 8 juin prochain. C'est une chance unique de participer à une activité de réseautage des plus profitable, qui met l'accent sur l'adoption de saines habitudes de vie. Ce sera une superbe journée et je vous y invite en grand nombre », d'ajouter M. Jacques.

Précisons que les deux groupes de participants seront réunis lors d’une pause à l’usine Kapta, à Notre-Dame-des-Pins, qui accueillera l'activité cette année, après quoi tous repartiront ensemble pour rouler à leur rythme jusqu'à l'arrivée. Un cocktail dînatoire VIP aura ensuite lieu.

Il est possible d'en apprendre davantage en ce qui concerne l’inscription et les détails de cet événement en communiquant au 418-227-5894.