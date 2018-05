La troupe No Rules 10e aux Mondiaux de danse 2018 à Orlando

Voir la galerie de photos

La troupe No Rules de l'École de danse Dan-Zaa de Beauceville, composée des 5 professeurs, Monica Bourque, Joanie Lacasse, Valérie Loubier, Mariane Plante et Jennifer Poulin, se classait au 10e rang mondial lors de la finale des Mondiaux de danse 2018 à Orlando, qui se déroulait du 28 au 30 avril 2018.

La seule troupe canadienne de la compétition s'envolait pour la Floride afin de se mesurer avec 24 groupes de danseurs venus de 40 pays. Plus de 12 000 athlètes prenaient part à cet événement international.

Valéry Loubier, porte-parole de la troupe No Rules et propriétaire de l'école de danse Dan-Zaa était plus qu'heureuse de leur classement et désire renouveler l'expérience l'an prochain.