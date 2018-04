Toutes les équipes des Lynx LHPS performent à la Classique scolaire de Granby

Les équipes M12, M13, M15 et M17 des Lynx de l’École Jésus-Marie de Beauceville participaient à la classique scolaire de Granby du 26 au 29 avril.

M12

L’équipe de Philippe Audet affrontait les Panthères de L’Académie de Hockey Denis Francoeur lors du premier match des Lynx qui s’est soldé par une victoire de 8-5 pour les athlètes de l’École Jésus-Marie de Beauceville. Gabriel Leblanc fut nommé joueur du match.

Les Filons de la Commission Scolaire Or et Bois étaient les adversaires des Lynx à la deuxième partie et ce match enlevant s’est terminé par une partie nulle de 5-5.

Les Diablos de l’École Secondaire Lucille-Teasdale ont été plus opportuniste lors de la 3 e partie en remportant ce duel au compte de 7-5. Terminant en 2e position de leur section avec une fiche de 1 victoire, 1 nul et une défaite les Lynx affrontaient l’équipe des Titans de l’École Verbe-Divin en ½ finale. Ce sont les Titans qui accèdent en grande finale ayant remportée la partie au compte de 9-3.

M13

L’Équipe de Steve Gosselin affrontait le Marquis du Mont Sainte-Anne à la première partie enlevante qui se termine par une partie nulle de 4-4. Timothy Alexis se voit mériter le titre du joueur du match.

L’Amiral du Collège Jean-de- la-Mennaie a dominé la partie lors du 2 e match des Lynx en remportant cette dernière au compte de 5-0.

Les Titans de l’École Verbe-Divin affrontaient des Lynx prêts pour cette partie. Les Lynx ont explosé avec huit buts et ils remportent le match au compte de 8-2. Justin Veilleux est nommé joueur du match. Se classant dans les six premières positions, les Lynx obtiennent un laisser passer en quart de finale et s’avouent vaincus au compte de 6-3 face à l’équipe des Panthères de l’Académie de Hockey Denis Francoeur.

M15

L’équipe de Raymond Delarosbil affrontait les Broncos de L’école Secondaire de la Découverte lors de son premier match. Nykolas Mendez-Roy est élu joueur du match lors de cette partie nulle de 2-2.

L’Arsenal de l’Académie Saint-Louis était le visiteur pour la deuxième partie des Lynx M15. Étant plus opportuniste, les Lynx remportent la partie au compte de 5-3.

Les Filons de la Commission Scolaire Or et Bois et les Lynx ont joués un match intense et ils se livrent une partie nulle de 1-1.

Avec une fiche de 1 victoire et 2 nulles, les Lynx accèdent en ½ finale mais subissent un revers de 6-1 face aux Dragons du Collège Saint-Jean- Vianney.

M17

L’équipe de Pierre Poulin affrontait les Titans de l’École Verbe-Divin lors de la première et Mathis Blanchette, élu joueur du match, aide les Lynx à remporter cette partie au compte de 5-2 réalisant plusieurs arrêts clés.

Les Commandeurs de Lévis n’ont laissé aucune chance aux joueurs des Lynx, qui ont très bien joué, en remportant cette partie au compte de 4-1.

Les Lynx s’inclinent 3-2 en ¼ de finale face à l’équipe de l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis mettant un terme à leur tournoi.

Ce tournoi met un terme à la saison des 4 équipes des Lynx. Pour consulter tous les résultats du tournoi visitez le : chsq.ca/horaire-complet/.