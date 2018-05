Tennis Beauce : Les gagnants de la Coupe Junior Banque Nationale

Les 29 et 30 avril, Tennis Beauce présentait la Coupe Junor Banque Nationale et le Circuit Futures Stars. Plus de 60 jeunes se disputaient les honneurs dans différentes catégories. Encore une fois, les jeunes beaucerons ont fait bonne figure.

Les résultats:

Circuit Futures Stars (10 ans et moins) :

Filles :

Catherine Rodrigue de St-Georges l’emporte devant Laure Fortier-Gariépy de Montréal (8-6),

Julia Blanchette de St-Georges termine au 3e rang.

Garçons :

Jack Williams de St-Georges gagne devant Émile Laflamme de Notre-Dame-des-Pins (7-5).

Coupe Junior Banque Nationale

Filles 18 ans :

Annabelle Williams de St-Georges gagne devant Katalina Suarez de Québec (6-1)(6- 3).

Filles 14 ans :

Alizée Poulin l’emporte devant Évelyne Rabbath de Québec (6-2)(7- 5).

Filles 12 ans :

Carolyne Williams de St-Georges s’incline en demi-finale devant Heidi Cambron de Sherbrooke.

Garçons 14 ans :

Samuel Rodrigue de St-Georges s’incline en demi-finale devant Philippe-Elliott Bigonesse de Québec.

L'activité à venir au Tennis Beauce :

Le GALA DES CHAMPIONS

Samedi le 5 mai de 9h30 à 11h00

L’ATRM en profitera pour souligner la belle saison de tennis de tous nos jeunes inscrits dans les

différents programmes (récréatif au compétitif).