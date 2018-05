Le Studio Unis de Saint-Georges fait bonne figure au Québec Open

Treize karatékas du Studio Unis de Saint-Georges ont participé à la 38e édition du Championnat International de Karaté Québec Open, qui se tenait les 27 et 28 avril derniers au PEPS de l'Université Laval, à Québec. Plus de 1 300 participants se sont inscrits cette année, faisant du Québec Open l'un des plus importants tournoi du monde.

Malgré un départ plutôt difficile pour la première journée, nos athlètes ont tout de même rattrapé le coup lors de la deuxième journée.

Il faut dire qu’il y a des athlètes des 4 coins du globes qui viennent affronter nos karatékas. Le calibre est assez impressionnant, voir presque surhumain.

28 médailles

Le Studio Unis de Saint-Georges a réussi à amasser un joli lot de médailles : 7 premières places, 6 deuxièmes places et 10 troisièmes places. Avec le nombre de participants élevé, des prix sont remis jusqu’à la 8e places. On a obtenu une quatrième place ainsi que 4 cinquièmes places.

À chaque année, un impressionnant spectacle est également présenté le samedi soir, regroupant les meilleurs compétiteurs du tournoi. Une présentation d'ouverture est faite au début du spectacle, dans laquelle 7 jeunes beaucerons faisaient partie. Cette présentation était le fruit de plusieurs mois de travail et le résultat était phénoménale. Une soirée riche en émotion.

Cette année, une surprise attendait Derek Breton, un karatéka de la Beauce. Il a reçu les honneurs du club optimiste de Charlebourg pour s’être démarqué dans son cheminement au cours de la dernière année. Il a reçu une bourse de 500$. « Bien entouré, on progresse plus rapidement », a modestement confié Derek.

Les prix :

Jean-Pierre Caron a obtenu une première place en Kata Créatif, ce qui lui a permis d’accéder au Grand Champion, la division des champions, où il termina deuxième. Il a également obtenu une deuxième place en Kata Armé Musical ainsi qu’une troisième place en Kata Musical.

Suzie Roy a obtenu une première place en Kata Armé Créatif. Elle a également obtenu une deuxième place en Kata Kenpo et une troisième place en Kata Traditionnel.

Derek Breton démontra sa détermination à gagner en remportant 3 premières places : Kata Créatif Musical, Kata Créatif et Kata Armé Musical. Il a également remporté une deuxième place en Kata Armé.

Philip Poulin a pour sa part obtenu 2 premières places : Kata Armé et Kata Kenpo. Il a aussi récolté une deuxième place en Kata Musical Armé.

Lucas Roy a récolté 2 deuxièmes places pour son Kata Extrême et son Kata Extrême Armé. Il a aussi reçu 2 troisièmes places pour son Kata Armé Musical et son Kata Extrême Musical.

Samuel Labrie revient avec une deuxième place en Kata Musical Armé et 2 troisièmes places en Kata Extrême et Kata Kenpo.

Alexy Grondin a reçu 2 troisième place en Kata Armé Musical et en Combat. Il reçu également une cinquième place en Kata Extrême Musical.

Nicolas Ménard a récolté une troisième place en Kata Kenpo et une cinquième place en Kata Open Musical.

Olivier Ménard a reçu la quatrième place pour son Kata Extrême.

Édouard Pomerleau a reçu la cinquième place pour son Kata Armé.

Jean-Gabriel Chrétien, Jean-Raphaël Chrétien et Yohann Grondin n’ont pas reçu de prix, mais leur participation à cet événement témoigne de leur détermination à progresser. On se mesure aux meilleurs pour devenir les meilleurs.