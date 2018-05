L'équipe HD Majeur remporte la finale A du Tournoi de hockey féminin de St-Georges

La 7e édition du Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges a rassemblé 44 équipes du 27 au 29 avril derniers, à l'aréna de Beauceville et sur les glaces Canam et Manac du Centre sportif Lacroix-Dutil, à Saint-Georges. Dans la classe A (Open), c'est l'équipe HD Majeur qui a remporté les grands honneurs.

Ce sont quelque 500 joueuses provenant des quatre coins de la province qui ont participé à cet événement sportif le week-end dernier. Dans la classe A (Open), c'est l'équipe HD Majeur qui a été sacrée championne. Les finalistes ont été les Titanes du Cégep Limoilou.

En finale de la classe B, les gagnantes ont été les Zamies et les finalistes, Unisoya. Dans la classe C, l'équipe de la Ringuette a été couronnée gagnante et l'équipe finaliste a été celle de Cliche auto Ford. Dans la finale consolation de la classe C, les gagnantes ont été les joueuses de la formation Odana et les finalistes, les membres de l'équipe des Pouliches.

En finale de la classe Participation, les Girls ont été les gagnantes et l'équipe de Beauce auto Ford Lincoln a été finaliste. Dans la finale consolation de la classe Participation, les gagnantes ont été les joueuses de l'équipe Refuel et les finalistes ont été les Chix.



Enfin, la finale de la classe Invitation a permis aux Entreprises AKT d'être couronnées gagnantes. Les Reines de la puck, quant à elles, ont été sacrées finalistes.

Prise de photos et autographes avec Marie-Philip Poulin



Marie-Philip Poulin, de Beauceville, a agi à titre de marraine d'honneur du tournoi. Elle était d'ailleurs présente au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges lors du samedi le 28 avril dernier, à partir de 17 h, afin de rencontrer les gens sur place, et a également participé à la mise au jeu officielle de l'événement vers 18 h 30 le même soir.

Rappelons que l'édition 2017 de cet événement sportif, dont l'objectif est de promouvoir le développement du hockey féminin au Québec, avait accueilli quelque 600 hockeyeuses réparties en 50 différentes équipes.

L'an dernier, les Titanes l'ont emporté 4 à 2 en finale A. Entreposage Xpress l'a emporté au compte de 1 à 0 en finale B, les Plumettes l'ont emporté au compte de 5 à 3 en finale C, les Entreprises AKT l'ont emporté au compte de 2 à 1 lors de la finale Invitation, et l'équipe Molsons Girls l'a emporté au compte de 4 à 3 dans la finale Participation.