La 5e édition du Super gala de boxe Dooly's est annoncée

Cet avant-midi, au Dooly's de Saint-Georges, la cinquième édition du Super gala de boxe Dooly's a été annoncée. Elle se tiendra le 26 mai prochain, à l'aréna de Saint-Côme-Linière, à 19 h 30. Cette année, elle est présentée par Saint-Georges Ford.

« Les galas de boxe, c'est toujours des changements de dernière minute », a affirmé Éric Gosselin, de Studio Santé Gym, l'un des organisateurs du gala. M. Gosselin dit être avoir des pourparlers avec plusieurs clubs de boxe. Puisqu'il y a souvent des annulations, durant la conférence de presse, il a préféré donné « une vitrine aux boxeurs d'ici ». Jusqu'à présent, 36 tables « VIP » ont été réservées. 14 boxeurs beaucerons seront du gala.

Contenu du gala

En finale, dans la catégorie des 200 lbs et plus, Hubert Poulin se battra. Son adversaire sera Jasmin Roy ou Alexandre Gauthier.

« Je vous invite, tout le monde, à venir m'encourager, le 26 mai, à Saint-Côme. Je vais livrer toute une performance, je m'entraîne dur, je m'en viens au sommet de ma forme. On continue de perfectionner des petites choses, puis on va être prêt pour monter sur le ring. Si vous voulez venir en grand nombre, je vous promets tout un spectacle. » - Hubert Poulin

« On veut que Hubert boxe, on veut qu'il performe à des niveaux plus provinciaux ou canadiens, donc on va lui mettre quelqu'un de taille en avant de lui. Je suis convaincu qu'il va relever le défi », a déclaré M. Gosselin.

En demi-finale, se battra Simon «The Butcher » Boucher, ancien champion de la coupe Adidas.

Nicolas Roy, champion de Beauce-Amiante, se battra aussi. « C'est un gars qui est spectaculaire, ça va être toute une guerre », a dit M. Gosselin à son endroit.

Un combat bénéfice aura lieu. Deux hommes de Saint-Georges s'affronteront, Philippe Paquet et Pierre-Paul Grondin, dans la catégorie des 250 lbs. M. Paquet, de CAUCA, amassera des fonds pour la Fondation Mimosa, alors que M. Grondin, du CSSS de Beauce, amassera des fonds pour la Fondation Santé Beauce-Etchemin. « Même si les deux gars se connaissent, je pense qu'il n'y aura pas personne qui voudra perdre chez soi. Il devrait y avoir toute une ambiance pendant ce combat-là », selon Éric Gosselin.

Trois types de billet sont disponibles : des billets généraux, des billets « ring side » et des billets « table vip ». Les réservations peuvent se faire sur Facebook.