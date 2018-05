Dix nouveaux compétiteurs du Club de judo St-Georges à Drummondville

Voir la galerie de photos

Le Club de judo Saint-Georges s’est déplacé à Drummondville pour la dernière compétition interrégionale de l’année 2017-2018 avec sa plus grosse délégation à vie, soit 32 jeunes judokas et judokates. Sur les 32 participants de Saint-Georges, 10 nouveaux compétiteurs en étaient à leur première expérience de compétition.

Les dix nouvelles recrues sont Alexis Roy (argent), Pierre-Alexandre Bédard, Miguel Rodrigue (argent), François-Xavier Decorby, Benjamin Rancourt, Wesley Veilleux (bronze), Mathis Bédard (bronze), Xavier Provencal (argent), Hector Maheux (argent) et Jacob Rodrigue (bronze).



Soulignons également les performances des 22 autres habitués des compétitions de judo qui ont su démontrer leurs habiletés, particulièrement deux jeunes recrues de l’année 2017-2018, soit Samuel Lespérance, qui a terminé sur la première marche du podium, et Alexis Roy qui, dû à une erreur de pointage, s’est retrouvé avec la deuxième place au lieu de l’or.

« Samuel et Alexis se sont particulièrement démarqués par leur démarche et leur attitude à enchaîner leurs mouvements de judo de façon rapide et coordonnée », de dire l'entraîneur principal et directeur technique du Club de judo Saint-Georges, Martin Beaulieu.

« Pour une première année de pratique du judo et de compétitions, ils ont rapidement pris leur place dans l’équipe de compétition du Club de judo Saint-Georges avec grand mérite », d'ajouter M. Beaulieu.

Thomas Rodrigue, un jeune judoka de 11 ans, a fait « son plus beau tournoi à vie », aux dires de ses entraîneurs Sylvain Michaud et Martin Beaulieu.

« Thomas est un judoka qui comprend naturellement ce qu’est le judo. Il combat dans la souplesse et réagit aux bons moments en exécutant des techniques précises qui mettent « IPPON » (hors de combat) ses adversaires ! », de mentionner l’entraîneur des équipes de compétitions de Saint-Georges et LESVA, Sylvain Michaud.

Citons enfin les performances des jeunes athlètes ESPOIR de l’équipe Judo Beauce LESVA, soit Leah Michaud (argent), Charline Bourque (or), Jason Gagné (bronze), Louis-Thomas Fortin (bronze) et Anthony Rodrigue (non classé).

« Ces derniers terminent leur année majoritairement sur une excellente note. Ils auront l’été pour travailler leur développement connexe au judo et participer aux derniers camps d’entraînement de l’année et aux premiers du mois d’août pour se préparer pour la saison 2018-2019 », conclut Martin Beaulieu.