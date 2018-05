Le pilote Raphaël Lessard retourne en Caroline du Nord

Le pilote automobile Raphaël Lessard, membre du programme de développement de pilotes TRD de Toyota, retournera au Hickory Motor Speedway, en Caroline du Nord, pour une troisième année consécutive. L'événement aura lieu ce samedi 5 mai, dans le cadre du Cloer Construction 300, une course du CARS Response Energy Tour.

Vainqueur de cette course en 2016 et en 2017, le jeune pilote de 16 ans tentera de répéter ses exploits au volant de sa FRL Express/Mobil 1/Toyota Camry #51 avec les bons conseils de son équipe Kyle Busch Motorsports (KBM). Raphaël Lessard fera tout en son possible afin de prendre le dessus sur les autres pilotes pendant cette course de 150 tours sur une piste ovale de près de 0.6 km.