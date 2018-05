Les Dragons juvéniles de la PSG performent lors des championnats provinciaux

Du 22 au 29 avril derniers, à Saint-Eustache, les Dragons juvéniles participaient aux championnats provinciaux juvéniles dans la division 2 du RSEQ. Les représentants de la Polyvalente Saint-Georges ont connu un parcours parfait en ronde préliminaire avec des victoires face à l’école Saint-Gabriel et De Mortagne de Boucherville.

En quart de finale, les Dragons ont disposé de l’école Magdeleine par la marque de 4 à 3. Leur match de demi-finale les opposait aux puissants Cougars de de l'école Cap-Jeunesse qu’ils ont finalement battus 4 à 1 pour ainsi se qualifier pour la grande finale.

Les Dragons ont retrouvé le Noir et Or de Mortagne en finale. Ils ont remporté la partie par la marque de 4 à 3 en prolongation. Alexandre Auclair a compté le but victorieux.

Les Dragons juvéniles terminent donc leur première saison d’existence avec deux finales de tournoi, le championnat de la saison régulière, le championnat des séries de la section Est-du-Québec et finalement en étant couronnés champions provinciaux.

Pour leur part, les Dragons cadets se sont inclinés en demi-finale lors du tournoi de Vaudreuil-Dorion. Leur performance a été bonne compte tenu du calibre relevé des équipes présentes. Les cadets concluent leur saison avec le championnat de la saison régulière et la médaille de bronze des séries éliminatoires de la ligue cadet division 2 du RSEQ Chaudière-Appalaches.