La 3e édition de la Virée des Sables Kia est lancée

Cet après-midi, au Carrefour Saint-Georges, la troisième édition de la Virée des Sables Kia a été lancée. Le tournoi de volleyball de plage aura lieu les 6, 7 et 8 juillet prochains au Parc des Sept-Chutes de Saint-Georges. Le tournoi, dont les profits seront remis au Club civil des Condors de Chaudière-Appalaches, maintient à sa programmation son volet jeunesse.

Jean-Philippe Maranda, du conseil d'administration du Club civil des condors de Chaudière-Appalaches, a présenté la programmation de cette édition en compagnie de Christian Duval, contrôleur chez Automobiles du Boulevard Kia, et de David Bédard, gestionnaire chez Gestion Brigitte Cliche « Bannière Brunet » de Saint-Georges. Le représentant de la quincaillerie Canac n'a pas pu être présent. Kia, Brunet et Canac sont les partenaires de l'événement. Ceux-ci aident non seulement sur le plan monétaire, mais aussi sur le plan organisationnel.

« Les volets entreprise (semi-compétitif et participatif) et 3 contre 3 (compétitif et semi-compétitif) sont toujours au programme. De plus, nous souhaitons, avec le maintien du volet jeunesse cette année encore, de continuer d'initier plus de jeunes à notre sport. La troisième édition de la Virée des Sables Kia rejoindra donc toute la famille », a déclaré Jean-Philippe Maranda.

« C'est important d'investir dans les jeunes. Demain, c'est avec eux », a affirmé David Bédard, de Brunet. Christian Duval, de Kia, le principal commanditaire, a dit ceci : « Automobile Kia est fière de s'associer à cet événement. Je trouve que c'est une belle formule. »

Formule de jeu et informations pratiques

Les parties se dérouleront sur six terrains. Chaque équipe disputera un minimum de trois ou quatre parties préliminaires de deux manches de 21 points. Arbitres, meneurs de jeu et marqueurs de points s'assureront de la bonne tenue de la compétition.

Le site sera surveillé en tout temps, même la nuit. Les spectateurs pourront assister gratuitement à l'événement. Une cantine sera sur place et celle-ci offrira un menu davantage santé que les années précédentes. Des prix de présence, des trophées et des bourses seront attribués lors du tournoi. Un thérapeute veillera au maintien physique des participants.

Les formulaires d'inscription seront disponibles dès samedi. La date limite pour les inscriptions est le 29 juin 2018. Toutes les informations utiles se trouvent sur la page Facebook de la Virée des Sables Kia.

Volet jeunesse

Le volet jeunesse se déroulera le vendredi 6 juillet à compter de midi.

Les parties opposeront des équipes masculines et féminines de deux joueurs dans les catégories 14 ans et moins, 16 ans et moins et 18 ans et moins.

Volet entreprise

La journée du samedi sera consacrée au volet entreprise.

Les catégories seront semi-compétitive (4 contre 4) et participative (6 contre 6). Les équipes compétitives (3 contre 3) entreront en action le dimanche.

Les entreprises peuvent inscrire des équipes dans les catégories semi-compétitive et participative. La catégorie semi-compétitive est réservée aux joueurs des ligues récréatives B et C (aucun joueur collégial ou universitaire). Les parties opposeront des équipes de quatre joueurs avec deux filles sur le terrain en tout temps. Le maximum de joueurs par équipe est de six.

La catégorie participative mettra aux prises des équipes de six joueurs, dont deux filles en tout temps sur le terrain. Cette catégorie est ouverte à quiconque souhaite s'amuser. Point n'est besoin d'avoir des habiletés en volleyball, puisque la réglementation sera amoindrie pour faciliter les échanges. Le maximum de joueurs par équipe est de 10.

Volet 3 contre 3

Le volet 3 contre 3 aura lieu le dimanche.

La catégorie compétitive (classe féminine et classe masculine) est ouverte aux joueurs évoluant dans des ligues séniors de calibre A et B+, collégiales et universitaires.

La catégorie semi-compétitive (classe féminine et classe masculine) est réservée aux joueurs des ligues récréatives de calibre B et C, sans joueur collégial ou universitaire. Le maximum de joueurs par équipe est de 4.

Objectifs du tournoi

L'an dernier, le tournoi a permis d'amasser près de 10 000 $. Cette année, l'objectif se situe entre 10 000 $ et 12 000 $. En 2017, il y avait 10 équipes dans le volet jeunesse. Cette année, l'organisation vise la participation de 16 équipes. Idem pour le volet entreprise : l'an dernier, il y avait 10 équipes et la participation de 16 équipes est visée. L'objectif est maintenu pour le volet 3 contre 3. 29 équipes y ont pris part et l'organisation désire qu'il y en ait autant cette année.