Stéphane Rouleau est nommé président du Cool FM de Saint-Georges

Le jeudi 3 mai dernier, le conseil d'administration du Cool FM de Saint-Georges s'est réuni et a nommé ses membres. Stéphane Rouleau a été désigné président et gouverneur. Depuis 6 ans, était directeur des opérations. Il aussi été vice-président pendant deux ans.

Pour une troisième saison, en plus d’être gouverneur adjoint, Noël Gilbert conserve son poste de vice-président. Marc Couture demeure secrétaire et trésorier. Pierre Breton est nommé directeur et gouverneur adjoint. Maxime Veilleux et Jean-Pierre Lessard seront respectivement nommés directeur et délégué hockey.

Rappelons que Carol Poulin, ex-président du Cool FM de Saint-Georges, a démissionné de son poste le 16 avril dernier dans une lettre ouverte que nous avons publiée dans nos pages.