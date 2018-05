Fin de course amère pour le pilote joselois Raphaël Lessard

Fort de deux victoires au Hickory Motor Speedway, course ovale de 0.6 km en Caroline du Nord, Raphaël Lessard ne renouvelle pas son succès des années passées en terminant le Cloer Construction 300 en 12e position.

De retour dans la série CARS Response Energy Tour pour une épreuve de 150 tours au volant de sa Toyota Camry #51 FRL Express/Mobil 1/ Toyota, préparée par l’équipe Kyle Busch Motorsports (KBM), ce résultat représente mal les efforts de M. Lessard et de l’équipe du champion de NASCAR.

Le jeune pilote, membre du programme de développement de Toyota (TRD), n’aura pas eu beaucoup de chance lors des courses qualificatives. Un drapeau jaune a été déployé durant son tour rapide à cause d’une sortie de piste d’un compétiteur. M. Lessard s’élançait donc de la 9e position pour l’épreuve.

Ne restant pas dans cette position très longtemps, il s’est hissé en 2e position dès le 12e tour. Restant aux trousses du meneur pendant toute l’épreuve, Raphaël Lessard aurait très bien pu espérer un podium, sinon la victoire.

Bien qu’il y ait eu des neutralisations, il est toujours resté prudemment en arrière du meneur. La Toyota Camry #51 était en bonne condition et n’a pas fait défaut de toute la course. L’équipe avait qu’un seul jeu de pneus pour les 150 tours et M. Lessard a géré avec brio l’usure de ses pneus pour s’emparer de la tête de l’épreuve à compter du 143e tour de l’épreuve et semblait filer vers sa première victoire de la saison.

Il a perdu le commandement de l’épreuve au 149e tour face au pilote local qui n’a cessé durant les tours précédents de tamponner la voiture de M. Lessard.

Toute l’action s’est déroulée dans le dernier tour lorsque le pilote québécois a tenté un dépassement sur le pilote de Caroline du Nord (États-Unis) et s’est accroché avec lui. Le pilote local a alors perdu la maîtrise de son bolide. Raphaël Lessard a repris la tête, mais a croisé le fil d’arrivée sous un drapeau jaune et non à damiers. L’épreuve a été relancée, mais M. Lessard a été immédiatement pénalisé pour son contact avec le pilote local et s'est retrouvé de ce fait même relégué au dernier rang de l’épreuve… Raphaël Lessard a terminé l’épreuve en 12e position.

« Je suis très déçu de la situation, et je m’explique mal la décision de la série », a avoué Raphaël après la course. « Il s’agit d’une course où le résultat ne représente pas l’esprit des courses et les efforts de l’équipe. J’avais une bonne voiture, très bien préparée par l’équipe Kyle Busch Motorsports. Merci à mes partenaires FRL Express, Mobil 1 et Toyota, ainsi que mes parents, mes investisseurs et tous ceux qui se sont déplacé au Resto l’Express pour regarder la course. »

La prochaine épreuve de Raphaël Lessard se déroulera le 20 mai prochain pour une épreuve conjointe ARCA-CRA/SSS/CARS, au Bristol Motor Speedway, au Tennessee (États-Unis).