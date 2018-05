Quatre mille canards de plastique sur la rivière Chaudière au profit du CNRB

Les nageurs et les nageuses du Club de natation régional de Beauce (CNRB) n’iront pas à l’eau lors du dimanche 10 juin prochain. Ce seront plutôt 4 000 canards de plastique qui s’élanceront de la passerelle de l’île Pozer, à Saint-Georges, dans le cadre de la Grande course des petits canards.

Portés par le courant et le vent, les 47 premiers canards à franchir la ligne d’arrivée permettront à leurs propriétaires de gagner l’un des prix offerts aux acheteurs de billets.



Au cours des prochaines semaines, les Beaucerons auront la possibilité de se procurer un ou plusieurs petits canards auprès des nageurs et nageuses du CNRB.



Des entreprises seront aussi rencontrées par le Club de natation régional de Beauce afin de leur offrir d’acquérir toute une portée de petits oiseaux.

La Grande course des petits Canards, organisée par le CNRB, constitue sa principale source de financement autonome et remet des prix d’une valeur de plus 4 400 $.

Rappelons que cette activité permet au Club de mieux former ses entraîneurs et d’offrir à meilleur prix des activités sportives formatrices.