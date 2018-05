Neuf nageurs du Club de natation régional de Beauce à l'Invitation du printemps CNQ

C’est dans les nouvelles installations aquatiques de Saint-Augustin-de-Desmaures que s'est tenue, samedi le 5 mai dernier, l’Invitation du printemps CNQ pour les nageurs du Québec âgés de onze ans et plus. Pour l'occasion, neuf nageurs et nageuses du Club de natation régional de Beauce (CNRB) y ont pris part.

Chez les garçons, Maxim Frenette a obtenu l’argent au 800 mètres libre, alors qu'Emerick Vachon en a profité pour établir un nouvelle marque personnelle au 200 mètres libre.



Chez les filles, Noémie Girard, avec une médaille d'argent au 50 mètres papillon et deux médailles de bronze, et Julianne Tremblay, avec une médaille de bronze au 100 mètres papillon, se sont particulièrement illustrées.

Les autres nageuses présentes, bien qu'elles n'ont pu accéder au podium, ont aussi réussi de belles performances, améliorant au passage plusieurs de leurs marques personnelles.