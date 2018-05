Le Grand tournoi de pêche Grande-Coudée de St-Martin aura lieu le 26 mai

Le Grand tournoi de pêche du club sportif Grande-Coudée de Saint-Martin aura lieu le 26 mai prochain dès 6 heures. Les amateurs de pêche se donneront rendez-vous à cet événement annuel.

Que vous soyez un mordu de la pêche, un nouveau pêcheur ou tout simplement un amateur de plein air, il vous sera possible de pêcher dès 6 heures en matinée. Les profits de l’événement serviront principalement à financer les activités se déroulant durant toute l’année au club sportif Grande-Coudée de Saint-Martin.

La programmation de la journée permettra aux petits et aux grands de s’amuser du matin jusqu’en début de soirée, aux abords de son magnifique étang de pêche. L’après-midi sera festive et conviviale, puisque le permis de pêche n'est pas nécessaire et que le nombre de prises est illimité. Prix de présence, nourriture et rafraîchissements sur place.

Pour plus d'informations sur le Club sportif, consultez le site Internet http://www.st-martin.qc.ca/coudee/Site/Acceuil.html.