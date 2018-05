Les Jarrets Noirs de Beauce disposent de Charlesbourg à leur premier match de 2018

Les Jarrets Noirs de Beauce, champions en titre de la Ligue senior BB de Québec en 2017, ont débuté leur nouvelle saison dimanche le 13 mai dernier, en fin d’après-midi, en visitant le Polycor de Charlesbourg. La rencontre s'est déroulée au terrain du parc du Bon-Pasteur de l’endroit.

L'offensive des Beaucerons a repris là où elle avait laissé l’an passé, en disposant de Charlesbourg par la marque de 11 à 1 la fin de semaine dernière. Pour l'occasion, l’as lanceur Jimmy Chabot était partant pour les Jarrets Noirs.

Dès la première manche, les Jarrets Noirs ont montré aux locaux qu’ils ne s’assoiraient pas sur leurs lauriers en remplissant les buts. Le rapide Vincent Vachon en a donc profité pour vider les sentiers à l’aide d’un triple.

Les Jarrets Noirs ont pratiquement marqué à chacune des manches. Frédéric Parent a participé à la fête en claquant un circuit en solo en cinquième manche. Ce dernier a terminé sa soirée de travail avec une récolte de deux coups sûrs en trois présences, en plus de produire trois points.

Au bâton, plusieurs joueurs se sont signalés, dont Pierre-Nicolas Bédard, avec deux coups sûrs en quatre présences et un point produit. Jonathan Dulac a quant à lui été parfait à la plaque avec deux coups sûrs en autant de présences et un point produit également.

Dû à l’écart de plus de dix points, la partie s’est terminée après six manches de jeu. Jimmy Chabot a continué son excellent travail en lançant un match complet. Il a terminé la rencontre avec quatre retraits au bâton, tout en accordant six coups sûrs et un seul point mérité.

Précisons que les Jarrets Noirs de Beauce seront à nouveau en action lors du mercredi 16 mai prochain, pour y affronter l’AGP de Sainte-Foy/Sillery, au parc Champigny, dès 20 h.

SOURCE : Kevin Bélanger, relationniste des Jarrets Noirs de Beauce