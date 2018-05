Une saison qui promet à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction

Le début de la saison de courses de l’Autodrome Chaudière, qui se déroulera ce dimanche 20 mai, s’annonce haut en couleur. Le circuit d’un quart de kilomètre, surnommé le petit Bristol, propose l’inclinaison la plus prononcée au Québec, ce qui en fait un terrain de jeu parfait pour les amateurs de courte piste.

À lire également :

Pratiques et inspections – samedi 19 mai

Bien que certaines équipes de course aient déjà réalisé quelques séances de pratiques depuis le début du printemps, c’est le samedi 19 mai que se tiendra la première journée officielle de pratiques et d’inspections de l’Autodrome Chaudière Vallée-Jonction. En effet, chaque classe qui sera en action à l’Autodrome en 2018 aura l’occasion de faire quelques essais sur la piste en plus de passer sous le peigne fin des inspecteurs afin d’assurer le respect de la règlementation technique Nascar.

Lors des pratiques du samedi, il y aura des temps chronométrés en Nascar Late Model Mack Anthem ainsi qu’en Sportsman Québec. Ces temps détermineront les positions de départ pour les qualifications du lendemain. De plus, le pilote qui fera le meilleur temps de la classe Late Model Mack Anthem s’assurera de la position de tête lors de la finale de 75 tours du dimanche.

Pour l’évènement, les puits ouvriront à 8 h pour les équipes de courses et les premières séances d’essais débuteront à 9 h 30. Exceptionnellement pour cette journée de pratiques, le public pourra admirer le travail des équipes de près puisque les puits seront accessibles à tous, sans frais supplémentaire.

Premier programme de la saison – dimanche 20 mai

L’ouverture de la saison débutera officiellement le dimanche 20 mai avec les classes locales Nascar Late Model Mack Anthem présentée par Mack Ste-Foy et H.-L.S Bégin, Nascar Semi Pro Excavation A.D. Roy, le championnat conjoint Nascar Sport Compact Élite Aim Recyclage/Oricom ainsi que le passage des séries invitées Sportsman Québec et la série canadienne Slingshot Roger Laperle 200.

Le champion 2017 dans la classe Sport Compact Amateur Entreprises Daniel Carré, Mikael Giroux, défendra son titre cette année, mais c’est en Nascar Semi Pro Excavation A.D. Roy qu’on le verra ce weekend en tant que recrue.

La voiture numéro 75 de Steve Godbout sera aussi en piste dans la classe Nascar Sport Compact Élite Aim Recyclage. Ce dernier se battra pour conserver son titre de champion acquis l’an dernier.

Première tranche de la Série Sportsman Québec Lucas Oil

Une vingtaine de voitures en piste sont attendues pour la première course du championnat de la série Sportsman Québec Lucas Oil. La compétition sera chaude et c’est un championnat très serré qui s’annonce avec une douzaine de pilotes qui convoitent le podium. Le champion défendant, Samuel Charland, sera en piste, mais c’est en Nascar Late Model Mack Anthem qu’il le fera pour la saison 2018, ce qui laisse le champ libre au prochain champion de la Série Sportsman Québec.

La série canadienne Slingshot Roger Laperle 200 débarque à l’Autodrome Chaudière

C’est la classe Slingshot qui brisera la glace avec la première qualification de la journée qui aura lieu à 13 h. Les pilotes de la classe locale Slingshot Gestion Roy Électrique affronteront les pilotes des autodromes Drummondville, Granby et RPM Speedway dans ce championnat de 8 courses de 25 tours dont la première tranche aura lieu à l’Autodrome Chaudière ce dimanche.

Pour l'évènement présenté par Budweiser en collaboration avec CHOI Radio X et TéléMag, les puits ouvriront à 9 h pour les équipes de courses et les guichets ouvriront à 11 h pour les spectateurs.

L’horaire complet de la journée est disponible sur le site Web www.autodromechaudiere.com