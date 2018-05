Le club de golf de St-Georges accueillera l’Omnium du Québec Canam pour une 3e année

Le club de golf de Saint-Georges accueillera cet été, pour une troisième année consécutive, l’Omnium du Québec Canam. Ce tournoi de golf, présenté par Desjardins, en collaboration avec Garaga, Boa-Franc - Mirage et la Ville de Saint-Georges, se déroulera du 22 au 26 août prochains.

C'est à la fin du mois d'août 2018, soit aux dates de la première présentation en 2016, que les Beaucerons pourront applaudir le brio de l’élite golfique qui bataillera pour la première bourse de 18 000 $ tirée de l’enjeu global de 100 000 $.



Plusieurs têtes d’affiche du circuit Mackenzie Tour - PGA Tour Canada fouleront les allées du club de golf de Saint-Georges en vertu d’une entente conclue avec ce circuit international, afin d’assurer en Beauce la présence de joueurs bénéficiant d’un classement mondial.



Le peloton comprendra aussi les meilleurs joueurs du circuit Great Lakes Tour et de la PGA du Canada, sans oublier un fort contingent de Québécois et de joueurs affiliés au PGA of America.



Le prestige de l’Omnium du Québec ne date pas d’hier



Pour les nostalgiques, rappelons que l’Omnium du Québec a marqué l’histoire du golf au Québec pendant 90 ans.

Créé en 1909, ce tournoi est le deuxième plus ancien au Canada après l’Omnium canadien instauré en 1904. Ce dernier est disparu de la scène golfique en 1996, avant de renaître de ses cendres, en 2014.



Notons que le champion de 2017, avec un cumulatif de 267 (-13), avait été Marc-Etienne Bussières, celui-là même qui pointe présentement au sommet du classement de la PGA du Canada.