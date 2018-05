Raphaël Lessard en piste au Last Great Colosseum de Bristol

Le pilote automobile Raphaël Lessard, membre du programme de développement de pilotes TRD de Toyota, disputera le dimanche 20 mai une course dans le cadre de l’épreuve conjointe ARCA-CRA/SSS/CARS au Nationals Bristol Motor Speedway Presented by Vore’s Welding and Steel dans l'État du Tennessee (États-Unis).

À lire également :

Le jeune pilote de 16 ans tentera de répéter ses exploits au volant de sa FRL Express/Mobil 1/Toyota Camry #51 avec les conseils de son équipe Kyle Busch Motorsports (KBM).

L’an dernier, Raphaël a obtenu la position de tête devant les meilleurs pilotes du Super Late Model aux États-Unis. Il aura l'occasion de se servir de son expérience acquise sur cette piste pour atteindre la plus haute marche du podium pendant cette course de 100 tours sur une piste ovale de près de 0.553 mi (0,858 km), avec des lignes droites de 6 et de 10 degrés et des virages de 26 et de 30 degrés.

Pour regarder cette course, qui promet d’être enlevante, on peut aller sur le site Speed 51, qui offrira une diffusion en direct. Pour ceux et celles qui le désirent, dès 13 h 30, La Cage-Brasserie sportive de Saint-Georges diffusera la course sur des écrans géants.