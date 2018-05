Baseball : Beauce-Centre amorce sa saison 2018 avec une victoire

La formation de baseball du Bar le Cinquante de Beauce-Centre a amorcé sa saison 2018 sur la route lors du dimanche 13 mai dernier, contre la nouvelle formation de Beauport.

À lire également :

Antoine Guillot-Lafrance, nouveau membre de l’organisation, effectuait alors un retour au baseball et sur le monticule après une absence de trois ans. Ce dernier a été d’office pendant quatre manches accordant trois points mérités sur quatre coups sûrs, tout en effectuant cinq retraits au bâton.

En première manche, la formation beauceronne a rempli les buts avec aucun retrait. Un double jeu et un retrait au bâton ont toutefois bousillé une manche qui aurait pu être très fructueuse. Le réveil de l’attaque s’est par contre fait entendre en troisième manche avec six points pour prendre les devants. La formation beauceronne n'a à partir ce de moment plus regardé derrière, vaguant ainsi vers sa première victoire de l’année au compte de 14 à 5.



Soulignons notamment la performance de Maxime Maheux, nouveau venu, qui aura fait produire le premier point de l’année et aura mis à sa fiche le premier circuit de la saison du Bar le Cinquante.

Edmond Gilbert, nouveau venu également, a quant à lui effectué trois coups sûrs en quatre apparitions, ainsi qu'un but sur balle, deux doubles et deux points produits.

Finalement, Johnny Vales a, lui aussi, fait raisonner son bâton avec son premier circuit de la saison. Il a terminé la rencontre avec cinq points produits.

Précisons que la prochaine partie et en l'occurrence le match d’ouverture du Bar le Cinquante de Beauce-Centre aura lieu vendredi le 18 mai prochain, dès 20 h. Pour l’occasion, la formation beauceronne accueillera le Polycor de Charlesbourg.

SOURCE : Kyle Landry, entraîneur adjoint du Bar Le Cinquante de Beauce-Centre