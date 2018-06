Un athlète de Saint-Georges devient champion du monde de dynamophilie

Lors du conseil municipal de la ville de Saint-Georges, un champion mondial de dynamophilie, le beauceron Bernard Vachon, était invité à signer le livre d'or de la ville afin de souligner les exploits qu'il a réalisé au dernier championnat auquel il a participé à Calgary le 7 juin dernier.

Au cours de cette compétition, l'athlète a remporté 3 médailles d'or en plus de battre deux records mondiaux dans cette discipline. Vachon a en effet remporté une première médaille d'or dans l'épreuve de flexion des jambes (squat) au cours de laquelle il a réussi un levé avec une charge de 206,5 kilogrammes, soit un poids de 455 livres, ce qui constitue un record mondial pour cette catégorie. Il est également arrivé en première position dans l'épreuve du levé de terre (deadlift) avec une charge spectaculaire de 518 livres, battant une fois de plus un record mondial. Il a finalement récolté sa troisième médaille d'or pour l'ensemble de ses points, ce qui l'a élevé au rang de champion du monde dans la catégorie Master III 74 kg. Il ne s'attendait pas à obtenir ce titre, mais l'adversaire qui le devançait est sorti de la course après avoir manqué les trois essais d'une épreuve.

À la cérémonie de clôture de cette compétition, M. Vachon a reçu la plaquette honorifique du troisième meilleur leveur Master III toutes catégories confondues. Le Georgien qui n'a débuté les entraînements de dynamophilie que depuis 1 ans et deux mois dit avoir performé au-delà de ses espérances et est fier de cette réalisation:

J'étais très fier. Le fait de se rendre jusque là et d'être aux mondiaux sur un podium, c'était comme des olympiques pour moi. Tu entends l'hymne nationale de ton pays et tout le monde t'encourage même s'ils ne te connaissent pas. C'était quelque chose de gros. [...] Autour de moi les gens ne croyais pas en ce que je pouvais réaliser, mais moi, je savais de quoi j'étais capable.

Un autre homme de Saint-Georges, M. Jean-Sébastien Rheaume, a également participé à ce championnat et remporté une médaille d'or au squat et une de bronze sur le total de ses points.

Derrière ces deux athlètes se cache un entraîneur sans qui ces exploits n'auraient pas été possible. M. Dave Roy de chez Cardio Gym à Saint-Georges a contribué à augmenter grandement les performances de ces deux leveurs depuis qu'il les a pris sous son aile, ce qui leur a permis de se rendre jusque là.

La dynamophilie est un sport de lever de poids qui s'apparente à l'haltérophilie. Contrairement à ce dernier, les mouvements de levée sont plus basiques et l'amplitude réduite, mais les charges à soulever sont plus lourdes.