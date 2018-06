La 3e étape et le maillot jaune du contre la montre pour Serghei Tvetcov

Tvetcov remporte l’étape du Contre-la-montre devant les Canadiens Svein Tuft et Adam Roberge. Le cycliste roumain Serghei Tvetcov de la formation United Healthcare a réalisé un coup double vendredi matin lors de la première partie de la 3e étape du Tour de Beauce à Saint-Prosper. Sa victoire lors du contre-la-montre individuel de 19 km lui permet d’endosser le maillot jaune de meneur au classement général.



Toujours fort rapide sur ce type d’épreuve, Tvetcov, 29 ans, a quand même causé une certaine surprise en battant le Canadien Svein Tuft (Équipe Canada), 2e de l’étape.



«Après le Tour d’Italie, j’ai été malade et je n’ai pas fait d’intensité», a expliqué Tuft, confiant d’être prêt pour le championnat canadien la semaine prochaine.



Le 3 juin dernier, le gagnant Tvetcov avait remporté le classement général du Tour de Corée. Il est également le champion 2017 de l’UCI America Tour. Quatrième jeudi au sommet du mont Mégantic, le Québécois Adam Roberge (Silber) a encore une fois démontré tout son talent en terminant au 3e rang de l’étape.



«Le contre-la-montre, c’est ma force. C’est ce que j’aime le mieux. Je n’aurais pas pu en donner plus», a confié l’athlète de 21 ans.



Cette belle performance lui permet de grimper au 2e rang du classement général en endossant le maillot rouge de meilleur jeune de moins de 23 ans.



Roberge, qui ne devait pas participer au Tour de Beauce cette année, se retrouve maintenant avec le maillot jaune en point de mire. Le maillot blanc du classement par points sera porté par Colin Joyce (Rally).



Avec un contre-la-montre plus difficile, le vainqueur de jeudi, Jack Burke (Jelly Belly), glisse au 3e rang du classement général, suivi par le Canadien Rob Britton (Rally).



Vendredi soir, le peloton prendra le départ d'une courte étape inédite de 78 kilomètres au centre-ville de Saint-Georges. Les cyclistes se rendront à Saint-Martin et Saint-Honoré avant de revenir terminer au sommet la 20e Rue à Notre-Dame-des-Pins, une ascension finale longue de 1,2 km à 6,5 %.