Une course très rapide se terminant par l'ascension du mur à Notre-Dame-des-pins

Avec un classement général toujours accessible, l'ambiance est bonne chez les coureurs et la nervosité est au rendez-vous. L'Américain Griffin Easter de la formation 303 Project a remporté vendredi soir la seconde partie de la troisième étape du Tour de Beauce, courte de 77 kilomètres, qui se terminait au sommet du long mur de la 20e Rue à Notre-Dame-des-Pins. C'était une course très rapide d'une moyenne de 50 km/h.



Easter a franchi la ligne d'arrivée en 1 h 33m 15 s, devançant son partenaire d’échappée Jonathan Brown (Hagens Berman Axeon). Rui Oliveira (Hagens Berman Axeon) a pris le 3e rang, avec six secondes de retard à peine sur le gagnant.

La moyenne de la course était très rapide, soit de 50 km/h. Cette vitesse s'explique par le fait que le classement général est toujours accessible. Il y a eu plusieurs tentatives d'échappées, toutefois le peloton, très nerveux tentait de les empêcher afin de garder la meilleure position au classement général.

C'est seulement à 30 km de la ligne d'arrivée que deux coureurs, Griffin Easter de l'équipe 303 project et Jonathan Brown de Hagens Berman Axeon ont réussi à se détacher du peloton. Ces deux coureurs, n'étant pas une menace en ce qui concerne le classement général, ont pu s'échapper pour réussir à gagner une avance maximale de 2 minutes et 10 secondes, avance qui s'est réduite à 10 secondes au début de l'ascension finale du mur de la 20e rue à Notre-Dame-des-Pins. Cette ascension finale était sur une route d'une moyenne de 6.5% sur 1.2 km dont certaines sections sont évaluées à plus de 15%. Le duo a tout de même résisté de justesse à se faire engloutir au final par le reste des participants.



Le Québécois Adam Roberge (Silber), 2e du classement général, a bien tenté de reprendre quelques secondes en remportant un sprint intermédiaire contre le maillot jaune Serghei Tvetcov (United Healthcare), mais ce dernier a réussi à distancer son jeune adversaire de quelques secondes dans la montée finale en prenant le 5e rang de l’étape. Au classement général, c’est donc un match nul. Tvetcov conserve le maillot jaune, suivi de Roberge et de Rob Britton (Rally).



L’épreuve s’est déroulée à un train d’enfer avec quelques chutes sur la route et plusieurs cassures dans un peloton très nerveux, étiré au maximum. L’étape a causé des dégâts et plusieurs ont frotté le bitume.



Le passage étroit sur pont de Notre-Dame-des-Pins a été négocié sans accident, mais un accrochage est survenu tout juste après le pont. Ce type de chute est fréquent dans ce genre de compétition et heureusement, n'a pas occasionné de blessures graves.



En plus du maillot jaune, Tvetcov détient également le maillot blanc du classement par points. Adam Roberge est toujours le meneur chez les moins de 23 ans, tandis que Benjamin Perry (Canada) conserve le maillot à pois de la montagne.



Lors du critérium dans les rues de Québec ce samedi, Tvetcov sera difficile à déloger, mais tout peut encore arriver. Toutefois, selon Guy Napert-Frenette, aux relations de presse du Tour de Beauce, le critérium ne risque pas trop de changer la donne du classement général.



Pour l'étape 4, les cyclistes ont rendez-vous à Québec pour 35 tours de deux kilomètres. Le départ est prévu à 13 h 30 sur la Grande Allée près de Place George V.

La finale à Saint-Georges promet d'être époustouflante, puisque, contrairement à l'habitude dans ce type de compétition par étapes, elle ne sera pas qu'un simple tour de piste. Cette étape très difficile sera plutôt une occasion de changer la donne afin de s'établir au classement final. En effet, l'an passé, le grand gagnant, Andzs Flaksis de la Lettonie a réussi à remonter un écart de 2 minutes pour finalement l'emporter.

Il y a présentement 4 équipes à surveiller. La United Health Care, une équipe continentale professionnelle qui possède présentement le maillot jaune. Une autre équipe américaine, Rally Cycling qui est aussi continentale professionnelle et est à surveiller. L'équipe montréalaise Silber Pro est présentement 2e au classement général, cette équipe dont fait partie Pier-André Côté qui a gagné la première étape. L'équipe Hagens Berman Axeon est aussi à surveiller puisqu'elle est toujours présente dans les meneurs. Finalement, il y a l'équipe Canada qui est très forte et balancée et dont tous les coureurs sont encore présents dans la course. L'équipe Québec est toutefois très jeune et semble profiter de cette occasion pour développer la carrière et l'expérience de course chez ses athlètes afin de nous réserver des surprises dans le futur.

Le Tour de Beauce est un parcours intéressant puisque la Beauce promet un dénivelé intéressant, un trafic limité pour la sécurité des cyclistes, un accueil chaleureux des Beaucerons et un paysage magnifique.

La finale se déroulera sur le même parcours que l'année dernière dans la ville de Saint-Georges de 11 h à 15 h.

Pour en savoir plus sur les différentes étapes ou le classement actuel, vous pouvez vous rendre sur le site du Tour de Beauce.

RÉSULTATS

Résultats – Étape 3b

1. EASTER, Griffin (303 PROJECT -3O3) 1:33:15

2. BROWN, Jonathan (HAGENS BERMAN AXEON -HBA) +0:00

3. OLIVEIRA, Rui (HAGENS BERMAN AXEON -HBA) +0:06

4. MANNION, Gavin (UNITED HEALTHCARE -UHC) +0:06

5 TVETCOV, Serghei (UNITED HEALTHCARE -UHC) +0:06



Classement Général – Maillot Jaune Ville de Saint-Georges

1. TVETCOV, Serghei (UNITED HEALTHCARE -UHC) 10:31:38

2. ROBERGE, Adam (SILBER PRO CYCLING -SPC) +00:27

3. BRITTON, Robert (RALLY CYCLING -RLY) +01:06

4. REVARD, Thomas (HAGENS BERMAN AXEON -HBA) +01:18

5. VERMEULEN, Alexey (INTERPRO STRADALLI CYCLING -IPC) +01:20



Classement aux Points – Maillot Blanc Hydro-Québec

1. TVETCOV, Serghei (UNITED HEALTHCARE -UHC) 41pts

2. ROBERGE, Adam (SILBER PRO CYCLING -SPC) 37pts

3. OLIVEIRA, Rui (HAGENS BERMAN AXEON -HBA) 36 pts



Classement du Grand Prix de la Montagne – Maillot à Pois Desjardins

1. PERRY, Benjamin (CANADA -CAN) 33pts

2. OLIVEIRA, Rui (HAGENS BERMAN AXEON -HBA) 27pts

3. SANTOS MORENO, Efren (CANEL'S - SPECIALIZED -CAS) 27pts



Classement du Meilleur Jeune (U23) – Maillot Rouge Le Georgesville

1. ROBERGE, Adam (SILBER PRO CYCLING -SPC) 10:32:05 +00:27

2. REVARD, Thomas (HAGENS BERMAN AXEON -HBA) 10:32:56 +01:18

3. CHRÉTIEN, Charles-Étienne (SILBER PRO CYCLING -SPC) 10:35:17 +03:39



TOUR DE BEAUCE 2018 — ÉTAPES

Étape 1 — mercredi le 13 juin : Saint-Georges-Saint-Georges (177 km)

Étape 2 — jeudi le 14 juin : Lac Mégantic /Parc National du Mont-Mégantic (169 km)

Étape 3a — vendredi le 15 juin : Saint-Prosper (20 km) [Contre-la-montre]

Etape 3b — vendredi le 15 juin : Saint-Georges-Notre-Dame-des-Pins (77 km)

Étape 4 — samedi le 16 juin : Ville de Québec (70 km) [Critérium: 35 tours de 2 km]

Étape 5 — dimanche le 17 juin : Ville de Saint-Georges (122 km) [Circuit urbain : 12 tours de 10 km]

Distance totale : 634.8 km