Le Canadien James Piccoli vainqueur de la quatrième étape

Samedi dernier, c'est sous un soleil brillant que les cyclistes de la quatrième étape du 33e Tour de Beauce ont roulé dans les rues de la ville de Québec dans une courses de 35 tours et 70 kilomètres. Le Canadien James Piccoli de la sélection nationale a remporté en solitaire cette étape devant Danick Vandale (Silber) et Thomas Stewart (JLT Condor).



Très agressif tout au long de l’épreuve, Piccoli a filé seul vers son plus beau triomphe en carrière avec une confortable avance de 46 secondes. Le cycliste de 26 ans originaire de Montréal grimpe ainsi au septième rang du classement général. Il a pu profiter de l’aide de deux coéquipiers dans l’échappée du jour.



«Tout a bien fonctionné. L’occasion s’est présentée et l’équipe canadienne a bien joué les cartes. C’est une belle victoire», a expliqué le vainqueur qui enfile donc le maillot bleu de la Ville de Québec.



«Il est parti à la fin mais nous avons bien participé à l’échappée et nous avons protégé Adam Roberge au peloton. C’était le plan», a ajouté Vandale, heureux de sa deuxième place.



Benjamin Perry (Canada) et Jonathan Brown (Hagens Berman Axeon) ont pris respectivement le quatrième et cinquième rang de l’étape.



Aucun membre de l'échappée du jour ne menaçait le classement général qui est demeuré inchangé à la veille de la dernière étape à Saint-Georges. Seul l’Américain Thomas Revard, 6e au classement général, a failli faire avorter l’échappée à la mi-course, avant de reprendre sa place dans le groupe principal.



L'équipe United Healthcare a accompli un superbe travail afin de protéger son leader et éviter les erreurs.



Pendant plusieurs tours, les équipiers de Serghei Tvetcov étaient alignés à l'avant du peloton avec leur maillot jaune bien placé dans les roues.



Outre le jaune, Tvetcov conserve également le maillot blanc au pointage. Le maillot rouge du meilleur jeune âgé de moins de 23 ans appartient toujours à Adam Roberge, deuxième du classement général à 20 secondes seulement de la tête.



Benjamin Perry (Canada) portera à nouveau le maillot à pois ce dimanche.



Les cyclistes toujours en course ont maintenant rendez-vous pour l'étape finale dans les rues de Saint-Georges. Le départ sera donné à 11h près de l'intersection de la 10e Avenue et de la 150e Rue pour 12 tours et 122,4 kilomètres.



Le nouveau champion du 33e Tour de Beauce devrait être couronné environ trois heures plus tard. En 2017, le champion Andzs Flaksis se trouvait au huitième rang à plus de deux minutes lorsqu’il a remporté le Tour de Beauce au terme d’une dernière étape complètement folle.



===============================================

RÉSULTATS

Résultats – Étape 4

1. PICCOLI, James (CANADA -CAN) 1:35:14

2. VANDALE, Danick (SILBER PRO CYCLING -SPC) +0:46

3. STEWART, Thomas (JLT CONDOR -JLT) +0:46

4. PERRY, Benjamin (CANADA -CAN) +0:46

5. BROWN, Jonathan HAGENS BERMAN AXEON -HBA) +0:46



Classement Général – Maillot Jaune Ville de Saint-Georges

1. TVETCOV, Serghei (UNITED HEALTHCARE -UHC) 12:07:56

2. ROBERGE, Adam (SILBER PRO CYCLING -SPC) +00:20

3. BURKE, Jack (JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC) +00:22

4. BRITTON, Robert (RALLY CYCLING -RLY) +00:36

5. JOYCE, Colin (RALLY CYCLING -RLY) +00:51



Classement aux Points – Maillot Blanc Hydro-Québec

1. TVETCOV, Serghei (UNITED HEALTHCARE -UHC) 45pts

2. OLIVEIRA, Rui (HAGENS BERMAN AXEON -HBA) 43pts

3. JOYCE, Colin (RALLY CYCLING -RLY) 38pts



Classement du Grand Prix de la Montagne – Maillot à Pois Desjardins

1. PERRY, Benjamin (CANADA -CAN) 33pts

2. OLIVEIRA, Rui (HAGENS BERMAN AXEON -HBA) 27pts

3. SANTOS MORENO, Efren (CANEL'S - SPECIALIZED -CAS) 27pts



Classement du Meilleur Jeune (U23) – Maillot Rouge Le Georgesville

1. ROBERGE, Adam (SILBER PRO CYCLING -SPC) 12:08:16 +00:20

2. REVARD, Thomas (HAGENS BERMAN AXEON -HBA) 12:09:01 +01:05

3. GARRISON, Ian (HAGENS BERMAN AXEON -HBA) 12:09:46 +01:50



===============================================

TOUR DE BEAUCE 2018 — ÉTAPES

Étape 1 — mercredi le 13 juin : Saint-Georges-Saint-Georges (177 km)

Étape 2 — jeudi le 14 juin : Lac Mégantic /Parc National du Mont-Mégantic (169 km)

Étape 3a — vendredi le 15 juin : Saint-Prosper (20 km) [Contre-la-montre]

Etape 3b — vendredi le 15 juin : Saint-Georges-Notre-Dame-des-Pins (77 km)

Étape 4 — samedi le 16 juin : Ville de Québec (70 km) [Critérium: 35 tours de 2 km]

Étape 5 — dimanche le 17 juin : Ville de Saint-Georges (122 km) [Circuit urbain : 12 tours de 10 km]

Distance totale : 634.8 km